Волейболисты ВК «Владимир» и «Магнитки-Университет» открывали третий игровой день финала за 1-6 места.

Волейболисты ВК «Владимир» и «Магнитки-Университет» открывали третий игровой день финала за 1-6 места.Начали сегодняшний матч владимирцы под диктовку волейболистов «Магнитки», которые в первой партии сумели добиться значительного превосходства 25:18.Владимирцы не дрогнули под натиском соперника и, как уже не раз было в играх этого сезона, проявив завидную волю к победе, смогли переломить ход игры, найти силы и эмоции для победы в следующих трех партиях. В тяжелейшей концовке четвертого сета, ведя с достаточно комфортным преимуществом 22:18, наши волейболисты казалось, потеряли концентрацию, позволили сравнять счет 24:24, но все-таки сумели «на зубах» вытянуть сет и завершить матч в свою пользу 3:1 (18:25, 25:21, 25:18, 28:26).Игровой день продолжается матчами «»Автомобилист» - «Подмосковье» и «Тюмень» - «Кристалл» (об их результатах сообщим дополнительно).Завтра на турнире свободный от игр день, а в субботу ВК «Владимир» встретится в первой паре с питерским «Автомобилистом».