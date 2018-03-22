Мероприятие направлено на снижение детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечение безопасности детей...
С 26 марта по 1 апреля 2018 года в каждом округе Москвы автоинспекторы будут проводить мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.
В преддверии мероприятия сотрудники Госавтоинспекции проводят родительские собрания в школах. Так, инспекторы ОБ ДПС УВД по СВАО встретились с родителями учащихся 5-7 классов школы № 1095. Полицейские напомнили о необходимости обучения детей безопасному поведению во дворе и на дороге, рассказали о видах так называемых «дорожных ловушек» и обратили особое внимание на правила перехода проезжей части. Также автоинспекторы напомнили родителям о необходимости разъяснения детям Правил дорожного движения.
Сотрудники 9 Специализированного батальона пригласили на беседу родителей учащихся ГБОУ «Многопрофильная школа № 1449 имени Героя Советского Союза М.В. Водопьянова». Сотрудники Госавтоинспекции показали видеоматериалы дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, которые произошли из-за несоблюдения детьми Правил дорожного движения, чем еще раз напомнили присутствующим, что ребенок учится поведению на дороге по примеру взрослых членов семьи.
В Школе «Технологии обучения» ОБ ДПС УВД по ЮАО также провели встречу с родителями учащихся. Инспекторы ознакомили участников мероприятия со статистикой аварийности на территории округа и города Москвы. Сотрудники Госавтоинспекции напомнили о необходимости использования световозвращающих элементов, которые помогут пешеходам стать заметнее на дороге в темное время суток.
Также Госавтоинспекторы в игровой форме проводят беседы со школьниками в виде викторин, флешмобов и мастер-классов. Каждое из мероприятий направлено на обучение детей безопасному поведению на дороге. Так, сотрудники ОБ ДПС УВД по ЮАО провели «пятиминутки» в ГБОУ «Школа №1636» и Гимназии «Эллада». Ученикам напомнили о недопустимости использования смартфонов и наушников при переходе проезжей части, а также о том, что нельзя выбегать на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства, которое ограничивает обзор.
В рамках профилактической работы с водителями автотранспорта заместитель командира отдельной роты дорожно-патрульной службы Зеленоградского округа майор полиции Виталий Заиченко провел беседу о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения с сотрудниками филиала Зеленоградского автокомбината ГУП «Мосгортранс». В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма особое внимание было уделено перевозке детей, их безопасному поведению в общественном транспорте и обязательному применению ремней безопасности, а также детских удерживающих устройств.
В завершение каждого из проводимых мероприятий участники отметили важность таких встреч, а также предложили новые, не менее актуальные темы на перспективу.
В комплекс мероприятия «ГИБДД в защиту детей», которое будет проводиться сотрудниками Госавтоинспекции Москвы с 26 марта по 1 апреля текущего года, включены также профилактические занятия, проводимые в детских садах, школах и высших учебных заведениях с учащимися и их родителями; инструктажи с водителями и должностными лицами автотранспортных предприятий в рамках правил перевозки детей, а также беседы с водителями о важности и необходимости применения детских удерживающих устройств. Мероприятие направлено на снижение детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечение безопасности детей.
Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве
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