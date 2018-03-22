Мероприятие направлено на снижение детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечение безопасности детей...

С 26 марта по 1 апреля 2018 года в каждом округе Москвы автоинспекторы будут проводить мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.В преддверии мероприятия сотрудники Госавтоинспекции проводят родительские собрания в школах. Так, инспекторы ОБ ДПС УВД по СВАО встретились с родителями учащихся 5-7 классов школы № 1095. Полицейские напомнили о необходимости обучения детей безопасному поведению во дворе и на дороге, рассказали о видах так называемых «дорожных ловушек» и обратили особое внимание на правила перехода проезжей части. Также автоинспекторы напомнили родителям о необходимости разъяснения детям Правил дорожного движения.Сотрудники 9 Специализированного батальона пригласили на беседу родителей учащихся ГБОУ «Многопрофильная школа № 1449 имени Героя Советского Союза М.В. Водопьянова». Сотрудники Госавтоинспекции показали видеоматериалы дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, которые произошли из-за несоблюдения детьми Правил дорожного движения, чем еще раз напомнили присутствующим, что ребенок учится поведению на дороге по примеру взрослых членов семьи.В Школе «Технологии обучения» ОБ ДПС УВД по ЮАО также провели встречу с родителями учащихся. Инспекторы ознакомили участников мероприятия со статистикой аварийности на территории округа и города Москвы. Сотрудники Госавтоинспекции напомнили о необходимости использования световозвращающих элементов, которые помогут пешеходам стать заметнее на дороге в темное время суток.Также Госавтоинспекторы в игровой форме проводят беседы со школьниками в виде викторин, флешмобов и мастер-классов. Каждое из мероприятий направлено на обучение детей безопасному поведению на дороге. Так, сотрудники ОБ ДПС УВД по ЮАО провели «пятиминутки» в ГБОУ «Школа №1636» и Гимназии «Эллада». Ученикам напомнили о недопустимости использования смартфонов и наушников при переходе проезжей части, а также о том, что нельзя выбегать на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства, которое ограничивает обзор.В рамках профилактической работы с водителями автотранспорта заместитель командира отдельной роты дорожно-патрульной службы Зеленоградского округа майор полиции Виталий Заиченко провел беседу о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения с сотрудниками филиала Зеленоградского автокомбината ГУП «Мосгортранс». В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма особое внимание было уделено перевозке детей, их безопасному поведению в общественном транспорте и обязательному применению ремней безопасности, а также детских удерживающих устройств.В завершение каждого из проводимых мероприятий участники отметили важность таких встреч, а также предложили новые, не менее актуальные темы на перспективу.В комплекс мероприятия «ГИБДД в защиту детей», которое будет проводиться сотрудниками Госавтоинспекции Москвы с 26 марта по 1 апреля текущего года, включены также профилактические занятия, проводимые в детских садах, школах и высших учебных заведениях с учащимися и их родителями; инструктажи с водителями и должностными лицами автотранспортных предприятий в рамках правил перевозки детей, а также беседы с водителями о важности и необходимости применения детских удерживающих устройств. Мероприятие направлено на снижение детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечение безопасности детей.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81