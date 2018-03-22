Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в строй три новые станции на Люблинско-Дмитровской линии метро: Верхние Лихоборы, Окружная и Селигерская.

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в строй три новые станции на Люблинско-Дмитровской линии метро: "Верхние Лихоборы", "Окружная" и "Селигерская"."Сегодня мы открываем три станции самого сложного участка метро из всех, за которые взялись в 2011 году. Строительство большей части северного радиуса велось в сложнейших геологических условиях на глубине около 60 метров. Участок обеспечил доступ к метро для 450 тысяч москвичей", — сообщил градоначальник на церемонии открытия, передает ТАСС.С вводом участка салатовой ветки метро стало доступнее для районов Бескудниково, Западное и Восточное Дегунино на севере города. Экономия времени на ежедневные поездки для жителей этих районов составит 30-40 минут, отметил Собянин.Всего с 2011 года по 2018 год в Москве было построено 64 станции, 120,6 км линий 6 электродепо. На различных этапах строительства сейчас находятся еще порядка 215 км линий метро.