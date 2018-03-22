Профилактическая беседа состоялась в рамках Недели детской дорожной безопасности.

В рамках Недели детской дорожной безопасности инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району старший лейтенант полиции Александр Семенов организовал и провел профилактическую беседу с учащимися Вязниковского технико-экономического колледжа. Основная цель – сформировать правовую грамотность у молодежи и предотвратить совершение административных правонарушений в области дорожного движения.Сотрудник полиции довел до присутствующих анализ аварийности на территории Вязниковского района за два месяца текущего года. Александр Семенов рассказал учащимся об административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, в частности, управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления. Проинформировал инспектор ГИБДД о том, к каким печальным последствиям может привести несоблюдение установленных правил, приведя наиболее резонансные примеры из практики, а так же напомнил о необходимости использования световозвращающих элементов. Александр Семенов отметил, что подобный аксессуар пассивной безопасности позволяет водителю заметить человека в темное время суток и в условиях плохой видимости.В завершении встречи госавтоинспектор довел информацию о возможности получения государственных услуг по линии МВД России.