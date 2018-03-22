Профилактическая беседа состоялась в рамках Недели детской дорожной безопасности.
В рамках Недели детской дорожной безопасности инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району старший лейтенант полиции Александр Семенов организовал и провел профилактическую беседу с учащимися Вязниковского технико-экономического колледжа. Основная цель – сформировать правовую грамотность у молодежи и предотвратить совершение административных правонарушений в области дорожного движения.
Сотрудник полиции довел до присутствующих анализ аварийности на территории Вязниковского района за два месяца текущего года. Александр Семенов рассказал учащимся об административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, в частности, управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления. Проинформировал инспектор ГИБДД о том, к каким печальным последствиям может привести несоблюдение установленных правил, приведя наиболее резонансные примеры из практики, а так же напомнил о необходимости использования световозвращающих элементов. Александр Семенов отметил, что подобный аксессуар пассивной безопасности позволяет водителю заметить человека в темное время суток и в условиях плохой видимости.
В завершении встречи госавтоинспектор довел информацию о возможности получения государственных услуг по линии МВД России.