В музыкальном мероприятии приняли участие сотрудники и члены их семей из регионального УМВД, УМВД России по городу Владимиру, Отделов МВД России по Юрьев - Польскому и Собинскому районам.
21 марта в Юрьев - Польском Дворце культуры «Россия» состоялся очередной региональный этап ежегодного смотра-конкурса МВД России «Щит и лира», проводимого среди сотрудников органов внутренних дел и членов их семей.
По традиции первым на сцене появился оркестр УМВД России по Владимирской области. После начался конкурс, в котором приняли участие сотрудники и члены их семей из регионального УМВД, УМВД России по городу Владимиру, Отделов МВД России по Юрьев - Польскому и Собинскому районам.
Компетентное жюри, в состав которого вошли методист культурного центра УМВД России по Владимирской области Жанна Столяренко, руководитель оркестра областного Управления МВД Сергей Прохорчук, солист оркестра Сергей Данилов и руководитель ансамбля «В добрый час» Борис Конопаткин оценили таланты сотрудников и их близких в области вокала, хореографии и исполнительского искусства.
Музыкальное мероприятие открыли дети сотрудников ОМВД России по Собинскому району Иван Стребулаев и Алина Стародубцева. Инспектор по осуществлению административного надзора Ольга Мищенко и полицейский отдельного батальона ППС Андрей Комлев с сольным пением представили УМВД России по городу Владимиру. Игрой на гитаре сопровождал выступление полицейских Вячеслав Мартынюк. На сцене появились представители регионального УМВД: замечательную песню исполнила для зрителей Алина Першина, а Егор Исаков и его спутница Варвара исполнили зажигательный латиноамериканский танец.
Завершились выступления красивыми соло в исполнении представителей ОМВД России по Юрьев - Польскому району старшего участкового уполномоченного Андрея Афанова и Ларисы Гардымовой – родственницы сотрудника органов внутренних дел.
Призовые места распределились следующим образом:
В номинации «Хореография» победу одержала Валерия Анисимова (УМВД России по городу Владимиру), второе место заняли Егор Исаков и его спутница Варвара (УМВД России по городу Владимиру).
В номинации «Инструментальная музыка» первое место у Ивана Стребулаева (ОМВД России по Собинскому району), второе место занял Вячеслав Мартынюк (УМВД России по городу Владимиру).
В номинации «Сольное пение» победительницей стала Ольга Мищенко (УМВД России по городу Владимиру), второе место у Андрея Афанова (ОМВД России по Юрьев - Польскому району), третье место занял Андрей Комлев (УМВД России по городу Владимиру).
В номинации «Сольное пение среди детей» победу одержала Алина Першина (УМВД России по Владимирской области).