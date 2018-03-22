В музыкальном мероприятии приняли участие сотрудники и члены их семей из регионального УМВД, УМВД России по городу Владимиру, Отделов МВД России по Юрьев - Польскому и Собинскому районам.

21 марта в Юрьев - Польском Дворце культуры «Россия» состоялся очередной региональный этап ежегодного смотра-конкурса МВД России «Щит и лира», проводимого среди сотрудников органов внутренних дел и членов их семей.По традиции первым на сцене появился оркестр УМВД России по Владимирской области. После начался конкурс, в котором приняли участие сотрудники и члены их семей из регионального УМВД, УМВД России по городу Владимиру, Отделов МВД России по Юрьев - Польскому и Собинскому районам.Компетентное жюри, в состав которого вошли методист культурного центра УМВД России по Владимирской области Жанна Столяренко, руководитель оркестра областного Управления МВД Сергей Прохорчук, солист оркестра Сергей Данилов и руководитель ансамбля «В добрый час» Борис Конопаткин оценили таланты сотрудников и их близких в области вокала, хореографии и исполнительского искусства.Музыкальное мероприятие открыли дети сотрудников ОМВД России по Собинскому району Иван Стребулаев и Алина Стародубцева. Инспектор по осуществлению административного надзора Ольга Мищенко и полицейский отдельного батальона ППС Андрей Комлев с сольным пением представили УМВД России по городу Владимиру. Игрой на гитаре сопровождал выступление полицейских Вячеслав Мартынюк. На сцене появились представители регионального УМВД: замечательную песню исполнила для зрителей Алина Першина, а Егор Исаков и его спутница Варвара исполнили зажигательный латиноамериканский танец.Завершились выступления красивыми соло в исполнении представителей ОМВД России по Юрьев - Польскому району старшего участкового уполномоченного Андрея Афанова и Ларисы Гардымовой – родственницы сотрудника органов внутренних дел.Призовые места распределились следующим образом:В номинации «Хореография» победу одержала Валерия Анисимова (УМВД России по городу Владимиру), второе место заняли Егор Исаков и его спутница Варвара (УМВД России по городу Владимиру).В номинации «Инструментальная музыка» первое место у Ивана Стребулаева (ОМВД России по Собинскому району), второе место занял Вячеслав Мартынюк (УМВД России по городу Владимиру).В номинации «Сольное пение» победительницей стала Ольга Мищенко (УМВД России по городу Владимиру), второе место у Андрея Афанова (ОМВД России по Юрьев - Польскому району), третье место занял Андрей Комлев (УМВД России по городу Владимиру).В номинации «Сольное пение среди детей» победу одержала Алина Першина (УМВД России по Владимирской области).