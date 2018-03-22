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<a href="http://33live.ru/novosti/22-03-2018-vybrat-sport-dlya-rebyonka-pomogut-testy-.html" target="_blank">Выбрать спорт для ребёнка помогут тесты </a> - Какой спорт подходит вашим детям? Точный ответ на этот вопрос теперь владимирцы и жители области могут получить с помощью научного подхода. На базе Центра спортивной подготовки для детей и родителей проводят бесплатное тестирование на предрасположенность к разным видам спорта. Как сделать правильный выбор, узнали мои коллеги.