Какой спорт подходит вашим детям? Точный ответ на этот вопрос теперь владимирцы и жители области могут получить с помощью научного подхода. На базе Центра спортивной подготовки для детей и родителей проводят бесплатное тестирование на предрасположенность к разным видам спорта. Как сделать правильный выбор, узнали мои коллеги.
22.03.2018
Какой спорт подходит вашим детям? Точный ответ на этот вопрос теперь владимирцы и жители области могут получить с помощью научного подхода. На базе Центра спортивной подготовки для детей и родителей проводят бесплатное тестирование на предрасположенность к разным видам спорта. Как сделать правильный выбор, узнали мои коллеги.