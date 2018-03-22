Заместитель президента Всемирного антидопингового агентства Линда Хеллеланд подвергла жесткой критике руководство Международного олимпийского комитета за решение о недопуске российских спортсменов к Олимпийским играм в Пхенчхане. Она убеждена, что проходившие по этому делу слушания были организованы некорректно.

Заместитель президентаВсемирного антидопингового агентства Линда Хеллеланд подвергла жесткой критикеруководство Международного олимпийского комитета за решение о недопускероссийских спортсменов к Олимпийским играм в Пхенчхане. Она убеждена, что проходившиепо этому делу слушания были организованы некорректно."Чистымспортсменам нужна ясность правил, понимание последствий. Они заслуживаютоткрытых и прозрачных слушаний, на которых принимаются важнейшиерешения. Я согласна со спортсменами, что слушания, проходившиедо старта, во время и после зимних Олимпийских игр, былизапутанными", – заявила Хеллеланд .Вице-президентWADA надеется, что в дальнейшем будетпроведена серьезная работа над ошибками, сообщает . "Мы должны сделать так,чтобы руководители спортивных организаций понимали негативные последствияподобных случаев. Они подрывают доверие ко всему антидопинговомусообществу", – добавила она.Ранее президентWADA Крейг Риди выразил уверенность, что проблемы с восстановлением Российскогоантидопингового агентства будут решены задолго до летних Олимпийских игр 2020года в Токио. "Мы каждую неделю работаем с российскими властями последние 15месяцев по вопросу соответствия РУСАДА кодексу WADA. В ближайшее время пройдутновые встречи. Я уверен, что проблемы будут решены задолго до летней Олипиады",– заявил Риди на пресс-конференции.Такжев WADA не исключают, что Россия сможет претендовать напроведение международных стартов. "Россия проведет те соревнования, которые онауже получила. Что касается новых турниров, то правила соответствия невносят никаких изменений. У России остается возможность принимать новые турниры",– отметил глава комитета по соответствию WADA ДжонатанТэйлор.