Заместитель президента
Всемирного антидопингового агентства Линда Хеллеланд подвергла жесткой критике
руководство Международного олимпийского комитета за решение о недопуске
российских спортсменов к Олимпийским играм в Пхенчхане. Она убеждена, что проходившие
по этому делу слушания были организованы некорректно.
Заместитель президента
Всемирного антидопингового агентства Линда Хеллеланд подвергла жесткой критике
руководство Международного олимпийского комитета за решение о недопуске
российских спортсменов к Олимпийским играм в Пхенчхане. Она убеждена, что проходившие
по этому делу слушания были организованы некорректно.
"Чистым
спортсменам нужна ясность правил, понимание последствий. Они заслуживают
открытых и прозрачных слушаний, на которых принимаются важнейшие
решения. Я согласна со спортсменами, что слушания, проходившие
до старта, во время и после зимних Олимпийских игр, были
запутанными", – заявила Хеллеланд .
Вице-президент
WADA надеется, что в дальнейшем будет
проведена серьезная работа над ошибками, сообщает . "Мы должны сделать так,
чтобы руководители спортивных организаций понимали негативные последствия
подобных случаев. Они подрывают доверие ко всему антидопинговому
сообществу", – добавила она.
Ранее президент
WADA Крейг Риди выразил уверенность, что проблемы с восстановлением Российского
антидопингового агентства будут решены задолго до летних Олимпийских игр 2020
года в Токио. "Мы каждую неделю работаем с российскими властями последние 15
месяцев по вопросу соответствия РУСАДА кодексу WADA. В ближайшее время пройдут
новые встречи. Я уверен, что проблемы будут решены задолго до летней Олипиады",
– заявил Риди на пресс-конференции.
Также
в WADA не исключают, что Россия сможет претендовать на
проведение международных стартов. "Россия проведет те соревнования, которые она
уже получила. Что касается новых турниров, то правила соответствия не
вносят никаких изменений. У России остается возможность принимать новые турниры",
– отметил глава комитета по соответствию WADA Джонатан
Тэйлор.