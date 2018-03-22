27-летняя девушка залезла в квартиру через окно

Жительница Коврова украла компьютер у своих родственников.Как сообщают в пресс-службе УМВД по Владимирской области, инцидент произошел в сентябре прошлого года. 27-летняя девушка залезла в квартиру на первом этаже через окно. Она украла у своих родственников монитор и системный блок. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей. Девушка сдала компьютер под залог в ломбард.Уголовное дело направлено в суд.