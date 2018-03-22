Весна. По дороге идут парень с девушкой. Вокруг красота, птички поют, червячки переплетаются. Парень намекает, мол, давай зайдем в лесок. Девушка в ответ кивает головой. Заходят они в лесок, нашли подходящую полянку, разложились, ну и долбятся. Но вдруг, парню резко приспичило по малой. Он и говорит:
- Слушай, дорогая, я сейчас отлучусь в кусты, вернусь и мы с тобой продолжим.
- Ты что, не знаешь? В этом лесу живет быстрый Гонзалес!
- ...?
- Ну, как только ты отойдешь, он прибежит и начнет меня е**ть.
- Ну хорошо, тогда я отвернусь, повернусь и мы с тобой продолжим.
- Нет, ты не понял - это быстрый, очень быстрый Гонзалес.
- Неужели такой быстрый?
- Да п***ц, какой быстрый!
- Хорошо. Тогда я выну, отверну в сторону, отолью, а тебе заткну пальчиком, чтоб Гон
еще анекдот!