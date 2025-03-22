Вновь аварийные дома. На этот раз речь пойдет о постройках №27 и №29 на Северной улице в Гусь-Хрустальном. Здания признали подлежащими сносу достаточно давно, жильцов полностью расселили.

Вновь аварийные дома. На этот раз речь пойдет о постройках №27 и №29 на Северной улице в Гусь-Хрустальном. Здания признали подлежащими сносу достаточно давно, жильцов полностью расселили. Однако дальше дело не сдвинулось. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры области, доступ в «заброшки» не органичен. Любой желающий может беспрепятственно забраться туда через проемы, поскольку никаких ограждений нет.