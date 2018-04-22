Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в воскресенье, что только присутствие в Сирии войск США и европейских стран позволит сирийцам построить новую страну.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в воскресенье, что только присутствие в Сирии войск США и европейских стран позволит сирийцам построить новую страну. Макрон записал себе в "заслугу" то, что убедил президента США Дональда Трампа не уходить из Сирии.Макрон уверен, что Сирия подпадет под влияние Ирана, если предоставить ее самой себе, пишет РИА Новости.В интервью телеканалу Fox News французский президент заявил, что "если мы однозначно и полностью уйдем даже в политическом смысле, мы отдадим все иранскому режиму, Башару Асаду и этим ребятам, и они подготовят новую войну, они будут подпитывать новых террористов".По мнению Макрона, после уничтожения террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России) "определять будущее, конечно, будет сирийский народ".