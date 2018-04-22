В этом году многие артисты представили эффектные концертные шоу – DIVA у Ани Лорак, N-тур у Сергея Лазарева. Валерия же отметила юбилей двумя аншлагами в Крокусе – она представила программу К Солнцу.

В этом году многие артисты представили эффектные концертные шоу – DIVA у Ани Лорак, N-тур у Сергея Лазарева. Валерия же отметила юбилей двумя аншлагами в "Крокусе" – она представила программу "К Солнцу".Когда западные артисты вкладываются в постановку шоу с масштабнымидекорациями и дорогими костюмами, то заранее просчитывают, как скоро на гастролях вся этароскошь окупится. И москвичи в итоге видят такую же программу, как и жители Лондона,Парижа или Нью-Йорка.В России залов, по размерам и оснащенности хотя быприближающихся к Кремлевскому дворцу, "Крокус Сити Холлу" или "Олимпийскому"практически нет. Поэтому повторить, а тем более окупить программу "К Солнцу" висконном виде Валерия, очевидно, не сможет. Но она хотя бы осталась в хорошоснятой телеверсии, показанной спустя день после выступления наПервом канале. Достойно шоу и того, чтобы быть изданном на цифровых носителях.По качеству технологического воплощению, динамическимэлементам и водеосэмплингу у Валерии получилось шоу уровня Милен Фармер, КайлиМиноуг или Бритни Спирс. Правда, если говорить образно, западные артист – всеголишь часто теряющиеся шестеренки в огромном летающем, горящем и взрывающемсясценическом механизме. Валерия же в шоу "К Солнцу" – словно мотор, "сердце"огромного механизма.Ей – 50, и она находится на пике физической и голосовой формы.Не даром же Лолита, которая выступала в Крокусе в начале апреля, из всех коллегвыделяет именно Валерию. "На нашей сцене мало худых артистов, которые при этомкачественно извлекают звуки. Можно, например, Валерию вспомнить – у нее мощныйголосовой аппарат", – заявляла "женщина без комплексов".И звезда на протяжении двух часов два дня подряд доказывалаэто, исполняя баллады, дуэты, кавер-версии – исключительно "вживую". Благо, чтоее диапазон (преподаватель кафедры вокала РАМ им. Гнесиных оценивает широту ееголоса в 2,5 октавы) позволяет ей безупречно работать во всех стилистикахвнутри жанра.Она не из тех артистов, которые годами катаются по стране с пронафталиненнымихитами, оправдываясь, что-де новые песни пишут те, у кого старые плохие. Потомупочти половину программы Валерия отдала под композиции из нового 14-гостудийного альбома, название которого и послужило названием шоу. "Юбилей невызывает у меня восторженных чувств, но это повод сделать что-то особенное,чем-то удивить зрителей, подняться на новую высоту", – так сама Валерия объяснилаконцепцию наполненной свежими песнями программы.Разумеется, зрители ждали от нее "Часики", "Рига-Москва","Не обижай меня" и даже "Самолет", с которым в 1995 году имя Валерия и прогремело.Десяток бронебойных хитов Валерия исполнила в новых стильных аранжировках,показав, что следит за музыкальными веяниями и знает, какие мелодические линиии ритмические рисунки сегодня ценятся. На сцене звучал даже рэп – выпускникинедавно завершенного проекта по поиску талантов "Фабрика звезд. Возвращение"представили попурри из песен Валерии именно в этом жанре. А художественныйруководитель проекта композитор Виктор Дробыш на время номера превратился в модногодиджея в наушниках, играющего на дисках.С Дробышем Валерия знакома на одиндень меньше, чем с Иосифом Пригожиным, ставшей ей пятнадцать лет назад и мужем,и продюсером. "Я просто чуть опоздал, поэтому не успел испортить жизнь певице",– улыбается композитор. Именно Дробышу Валерия обязана появлением во многомавтобиографичной песни "Был любовь", с которой состоялось ее возвращение на сцену.Прозвучала она и в программе "К Солнцу", словно напомнив зрителям, какиеиспытания пришлось пройти Валерии, чтобы состояться и заслужить право быть насцене.Костюмы для шоу придумал Игорь Чапурин – один из самых модныхроссийских дизайнеров, который шьет вечерние и коктейльные платья для спортсменов,артистов и даже для первой леди В 2007 году Бейонсе открыла свой гастрольныйтур по Америке в золотом стретч-комбинезоне от Игоря Чапурина. Но на Валериюшить, конечно, проще – ее девичья фигура ближе к модельным стандартам красоты.А постановкой программы занимался многократный обладатель главнойтеленаграды страны "Тэфи" Андрей Сычев. В разные годы он был режиссером шоу Кристины Орбакайте, Николая Баскова и Аниты Цой. Сегодня артисты стоят к нему вочереди, зная, что Сычев гарантирует им продукт, о котором потом все будутговорить.Так вышло и с концертами Валерии. Режиссер предложил ейпоявиться из центра огромного шара-"солнца". Певица объяснила символику: "У каждогоиз нас свое солнце, для меня это семья и сцена". А одним из самых пронзительныхмоментов программы стал номер на песню "Сильные женщины", во время которой наэкран над авансценой проецировались портреты тех, кто сегодня очень далеко, нонавсегда остался в людских сердцах – принцессы Дианы, Фаины Раневской, ЛюбовиОрловой, Одри Хепберн, Мэрилин Монро, доктора Лизы Глинки...Оценить шоу Валерии собрались многие звезды российскойэстрады – Игорь Крутой, Ани Лорак, Аркадий Укупник... Кто-то писал для нее песни,с кем-то она дружит домам, а кто-то пришел просто посмотреть, как широко Валерияотметит 50-летие. Цветов певица получила столько, что впору было арендоватьгрузовик. "Не знаю, как Басков умудряется выходить в зал и забирать сразу всебукеты, я вот два взяла, и больше рук не хватает", – рассмеялась артистка."Человек с исконно русским именем Иосиф", как в шутку назвалмужа Валерии композитор Игорь Крутой, на протяжении всей программы стоял вцентре зала возле пульта осветителей и звукорежиссера. И волновался, кажется,больше, чем Валерия на сцене. Но все получилось – певица показала столь высокийуровень, что коллегам теперь будет сложно с ней соперничать.