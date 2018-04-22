В этом году многие артисты представили эффектные концертные шоу – DIVA у Ани Лорак, N-тур у Сергея Лазарева. Валерия же отметила юбилей двумя аншлагами в Крокусе – она представила программу К Солнцу.
В этом году многие артисты представили эффектные концертные шоу – DIVA у Ани Лорак, N-тур у Сергея Лазарева. Валерия же отметила юбилей двумя аншлагами в "Крокусе" – она представила программу "К Солнцу".
Когда западные артисты вкладываются в постановку шоу с масштабными
декорациями и дорогими костюмами, то заранее просчитывают, как скоро на гастролях вся эта
роскошь окупится. И москвичи в итоге видят такую же программу, как и жители Лондона,
Парижа или Нью-Йорка.
В России залов, по размерам и оснащенности хотя бы
приближающихся к Кремлевскому дворцу, "Крокус Сити Холлу" или "Олимпийскому"
практически нет. Поэтому повторить, а тем более окупить программу "К Солнцу" в
исконном виде Валерия, очевидно, не сможет. Но она хотя бы осталась в хорошо
снятой телеверсии, показанной спустя день после выступления на
Первом канале. Достойно шоу и того, чтобы быть изданном на цифровых носителях.
По качеству технологического воплощению, динамическим
элементам и водеосэмплингу у Валерии получилось шоу уровня Милен Фармер, Кайли
Миноуг или Бритни Спирс. Правда, если говорить образно, западные артист – всего
лишь часто теряющиеся шестеренки в огромном летающем, горящем и взрывающемся
сценическом механизме. Валерия же в шоу "К Солнцу" – словно мотор, "сердце"
огромного механизма.
Ей – 50, и она находится на пике физической и голосовой формы.
Не даром же Лолита, которая выступала в Крокусе в начале апреля, из всех коллег
выделяет именно Валерию. "На нашей сцене мало худых артистов, которые при этом
качественно извлекают звуки. Можно, например, Валерию вспомнить – у нее мощный
голосовой аппарат", – заявляла "женщина без комплексов".
И звезда на протяжении двух часов два дня подряд доказывала
это, исполняя баллады, дуэты, кавер-версии – исключительно "вживую". Благо, что
ее диапазон (преподаватель кафедры вокала РАМ им. Гнесиных оценивает широту ее
голоса в 2,5 октавы) позволяет ей безупречно работать во всех стилистиках
внутри жанра.
Она не из тех артистов, которые годами катаются по стране с пронафталиненными
хитами, оправдываясь, что-де новые песни пишут те, у кого старые плохие. Потому
почти половину программы Валерия отдала под композиции из нового 14-го
студийного альбома, название которого и послужило названием шоу. "Юбилей не
вызывает у меня восторженных чувств, но это повод сделать что-то особенное,
чем-то удивить зрителей, подняться на новую высоту", – так сама Валерия объяснила
концепцию наполненной свежими песнями программы.
Разумеется, зрители ждали от нее "Часики", "Рига-Москва",
"Не обижай меня" и даже "Самолет", с которым в 1995 году имя Валерия и прогремело.
Десяток бронебойных хитов Валерия исполнила в новых стильных аранжировках,
показав, что следит за музыкальными веяниями и знает, какие мелодические линии
и ритмические рисунки сегодня ценятся. На сцене звучал даже рэп – выпускники
недавно завершенного проекта по поиску талантов "Фабрика звезд. Возвращение"
представили попурри из песен Валерии именно в этом жанре. А художественный
руководитель проекта композитор Виктор Дробыш на время номера превратился в модного
диджея в наушниках, играющего на дисках.
С Дробышем Валерия знакома на один
день меньше, чем с Иосифом Пригожиным, ставшей ей пятнадцать лет назад и мужем,
и продюсером. "Я просто чуть опоздал, поэтому не успел испортить жизнь певице",
– улыбается композитор. Именно Дробышу Валерия обязана появлением во многом
автобиографичной песни "Был любовь", с которой состоялось ее возвращение на сцену.
Прозвучала она и в программе "К Солнцу", словно напомнив зрителям, какие
испытания пришлось пройти Валерии, чтобы состояться и заслужить право быть на
сцене.
Костюмы для шоу придумал Игорь Чапурин – один из самых модных
российских дизайнеров, который шьет вечерние и коктейльные платья для спортсменов,
артистов и даже для первой леди В 2007 году Бейонсе открыла свой гастрольный
тур по Америке в золотом стретч-комбинезоне от Игоря Чапурина. Но на Валерию
шить, конечно, проще – ее девичья фигура ближе к модельным стандартам красоты.
А постановкой программы занимался многократный обладатель главной
теленаграды страны "Тэфи" Андрей Сычев. В разные годы он был режиссером шоу Кристины Орбакайте, Николая Баскова и Аниты Цой. Сегодня артисты стоят к нему в
очереди, зная, что Сычев гарантирует им продукт, о котором потом все будут
говорить.
Так вышло и с концертами Валерии. Режиссер предложил ей
появиться из центра огромного шара-"солнца". Певица объяснила символику: "У каждого
из нас свое солнце, для меня это семья и сцена". А одним из самых пронзительных
моментов программы стал номер на песню "Сильные женщины", во время которой на
экран над авансценой проецировались портреты тех, кто сегодня очень далеко, но
навсегда остался в людских сердцах – принцессы Дианы, Фаины Раневской, Любови
Орловой, Одри Хепберн, Мэрилин Монро, доктора Лизы Глинки...
Оценить шоу Валерии собрались многие звезды российской
эстрады – Игорь Крутой, Ани Лорак, Аркадий Укупник... Кто-то писал для нее песни,
с кем-то она дружит домам, а кто-то пришел просто посмотреть, как широко Валерия
отметит 50-летие. Цветов певица получила столько, что впору было арендовать
грузовик. "Не знаю, как Басков умудряется выходить в зал и забирать сразу все
букеты, я вот два взяла, и больше рук не хватает", – рассмеялась артистка.
"Человек с исконно русским именем Иосиф", как в шутку назвал
мужа Валерии композитор Игорь Крутой, на протяжении всей программы стоял в
центре зала возле пульта осветителей и звукорежиссера. И волновался, кажется,
больше, чем Валерия на сцене. Но все получилось – певица показала столь высокий
уровень, что коллегам теперь будет сложно с ней соперничать.