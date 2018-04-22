22.04.2018

2018-04-22 22:10:25

Обеспечена охрана правопорядка при подготовке и проведении двух футбольных матчей в г. Москве

Сотрудниками столичной полиции совместно с сотрудниками Росгвардии обеспечена охрана правопорядка и безопасности граждан при проведении футбольных матчей между командами ФК «ЦСКА» (г. Москва) - ФК «Краснодар» (г. Краснодар) и ФК «Локомотив» (г. Москва) - ФК «Уфа» (г.Уфа). Чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка в ходе проведения спортивных мероприятий не допущено.



Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве