Лидер Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Локомотив не смог одержать победу над Уфой в матче 27-го тура. Встреча прошла в Москве и завершилась вничью со счетом 0:0.

Лидер Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) "Локомотив" не смог одержать победу над "Уфой" в матче 27-го тура. Встреча прошла в Москве и завершилась вничью со счетом 0:0."Железнодорожники" в чемпионате России играют безголевую ничью во втором туре подряд. При этом команда в четыре встречах кряду оставляет свои ворота сухими. "Локомотив" с 57 очками продолжает лидировать в турнирной таблице. "Железнодорожники" опережают идущего вторым московский ЦСКА на шесть очков. Третье место с 50 баллами занимает столичный "Спартак", который свою встречу 27-го тура проведет 23 апреля дома с грозненским "Ахматом".