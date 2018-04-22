ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Ежова Сергея Анатольевича, 30.07.1950 года рождения...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Ежова Сергея Анатольевича, 30.07.1950 года рождения, жителя Московской области, местонахождение которого неизвестно с 1 января 2003 года.Приметы: на вид 55-60 лет, рост около 175 см, худощавого телосложения, славянской внешности, волосы прямые каштановые с сединой, глаза зеленые.Особые приметы: шрам между большим и указательным пальцами правой руки. Носит очки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29