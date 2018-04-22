Председатель комитета Сената Конгресса США по иностранным делам Роберт Коркер полагает, что охлаждение в отношениях между Вашингтоном и Москвой в настоящее время является беспрецедентным со времен Карибского кризиса.

Охлаждение между Москвой и Вашингтоном беспрецедентно, имеется риск конфликта впервые со времен Карибского кризиса, считает председатель комитета Сената Конгресса США по иностранным делам Роберт Коркер.Коркер, отвечая на вопрос о возможном вооруженном столкновении России и США, тем не менее заявил, что из-за просчета Америка может оказаться в плохой ситуации, поэтому усилия, предпринимаемые для избежания конфликта в Сирии, очень важны.Вместе с этим республиканец Коркер поддержал удар коалиции по Сирии 14 апреля. Но подчеркнул озабоченность правительства ухудшением отношений за 2 года, передает ТАСС.