В городе Тимбукту на севере Мали прогремели несколько взрывов. По информации местных источников, взрывы произошли неподалеку от лагеря Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) и французской военной базы. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

В городе Тимбукту на севере Мали прогремели несколько взрывов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные источники, взрывы произошли неподалеку от лагеря Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) и французской военной базы. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.На прошлой неделе в результате нападения боевиков-исламистов на эти же военные базы один миротворец ООН погиб, еще семь человек были ранены. По данным СМИ, пострадали военнослужащие из Франции и два мирных жителя.База ООН, где располагаются миротворцы, присланные для стабилизации ситуации в стране, периодически подвергается атакам со стороны местных исламистов – группировки "Аль-Мурабитун", работающей в координации с организацией "Исламское государство" (запрещена в РФ).