Пассажирский авиалайнер, летевший из Саудовской Аравии в Бангладеш, совершил экстренную посадку с невыпущенным шасси. На борту лайнера находились более 140 пассажиров и десять членов экипажа.

Пассажирский авиалайнер, летевший из Саудовской Аравии в Бангладеш, совершил экстренную посадку с невыпущенным шасси. На борту лайнера находились более 140 пассажиров и десять членов экипажа.Представитель авиакомпании Саудовской Аравии, которой принадлежит воздушное судно, рассказал, что сразу же после взлета командир корабля "обнаружил неисправность в гидравлическом механизме переднего шасси". Он незамедлительно запросил экстренную посадку в городе Джидда. После многочисленных неудавшихся попыток выпустить шасси, пилот принял решение сажать самолет без них. Во время инцидента все пожарно-спасательные службы аэропорта были приведены в полную готовность. Сообщается, что посадка прошла успешно. После удачного приземления все пассажиры были доставлены в зал ожидания, передает телеканал "".