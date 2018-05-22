Научно - производственное предприятие «БИОТУМ» выступило спонсором футбольной команды мкр. Энергетик и уже в это воскресенье, 20 мая 2018 г., состоялась первая игра в рамках Первенства ..

Научно - производственное предприятие «БИОТУМ» выступило спонсором футбольной команды мкр. Энергетик и уже в это воскресенье, 20 мая 2018 г., состоялась первая игра в рамках Первенства Владимирской области по футболу (Третья группа, зона «Север») между командами «Энергетик – БИОТУМ» и «Киржач- ТВ».Илиев Андрей Абдужалилович, капитан команды «Энергетик-БИОТУМ»:«Наша команда в основном состоит из молодых людей, проживающих в Энергетике. Простые ребята, объединенные любовью к футболу и здоровому образу жизни. Всего 22 игрока, с запасными. Они хотят играть, развиваться в спорте, но, к сожалению, на все нужны деньги. На взнос, чтобы играть в первенстве области, на гонорары судьям, на транспортные расходы, на экипировку, мячи, элементарно – подстричь газон на стадионе... расходов много. До недавнего времени мы скидывались сами, иногда удавалось получать разовую помощь от частных спонсоров и депутатов, но без регулярных денежных дотаций говорить о каком-либо развитии нашей футбольной команды сложно. Поэтому особенно приятно, что на просьбу помочь откликнулось новое в городе предприятие «БИОТУМ». Теперь у команды появился постоянный спонсор, а значит люди мотивированы, будем работать на результат!».Артур Геннадьевич Азаев, генеральный директор ООО «НПП БИОТУМ»:«2018 год станет знаковым для всех футбольных фанатов мира, потому что это год проведения Чемпионата мира по футболу. О том, что чемпионат мира по футболу проходит в этом году в России, знают все, но непростительно мало людей знают, что г. Владимир признан Культурной столицей чемпионата! Мы со своей стороны решили внести посильную лепту в развитие футбола у нас в городе и поддержать команду ближайшего к нам мкр. Энергетик. В этой связи приглашаем всех жителей Энергетика на игру в воскресенье 27 мая в 16:00, НАШИ будут играть с командой «Усад» на футбольном поле мкр. Энергетик. Самому громкому болельщику (определяет капитан команды «Энергетик-БИОТУМ») подарим ценный подарок».История команды:Футбольная команда мкр. Энергетик была основана в конце 70-х годов прошлого столетия. Начинала свои выступления сначала на первенстве Собинского района, а с середины 80-х уже играла на областных соревнованиях. Самое большое достижение – команда становилась чемпионом области во 2 группе в 1998 году. В начале 2000-х распалась и восстановилась в 2008 своими силами и на свои средства. На данный момент команда постоянный участник областных соревнований. Команда выступает на первенство области как по большому футболу, так и по мини футболу. Есть свой стадион (находится на выезде из деревни «Рукав»), приходят болельщики. Игроки - преимущественно жители мкр.Энергетик и мкр.Юрьевец, это молодежь. Игроки работают обычными рабочими на предприятиях в мкр Энергетик и Юрьевец, многие работают обычными подсобными рабочими или продавцами в торговых центрах, молодежь учиться в вузах. Тренировки проходят два раза в неделю (Среда и Пятница). На тренировках проводятся тактическая и беговая работа. Все делается силами самих игроков – благоустраивается стадион, косится трава на поле , и тд . Команда своими силами сделала небольшой вагончик рядом со стадионом, где игроки могли бы переодеваться на тренировках и играх, а также хранить инвентарь для стрижки травы на поле и игр. С мая 2018 г у команды появился постоянный спонсор. Теперь команда называется «Энергетик- БИОТУМ».Для жителей мкр. Энергетик, желающих поддержать нашу команду .А с результатами игр можно будет ознакомиться на сайте Владимирской областной федерации футбола