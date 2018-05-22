То, что у 49-летней актрисы Дженнифер Энистон до сих пор нет детей, не раз становилось предметом обсуждений журналистов и общественности. Сама актриса очень редко комментирует эту тему и предпочитает сохранять подробности своей личной жизни в секрете. В СМИ активно муссируются слухи о том, что голливудская дива беременна от своего бывшего мужа Брэда Питта.

То, что у 49-летней актрисы ДженниферЭнистон до сих пор нет детей, не раз становилось предметом обсужденийжурналистов и общественности. Сама актриса очень редко комментирует эту тему ипредпочитает сохранять подробности своей личной жизни в секрете. В СМИ активно муссируются слухи о том, что голливудская дива беременна от своего бывшего мужа Брэда Питта.Dni.Ru решили проверить вероятностьсовместных детей у этой пары с позиции звезд и обратились за помощью к. В своем прогнозе астролог использовал древнюю технику просмотра периодов жизничеловека – метод Фирдаров.Фирдар – это жестко заданнаяпоследовательность планет, управляющая определенными периодами в жизничеловека, то есть, человек, рождаясь, вступает в период какой-то планеты – онакак бы задает основной тон его жизни, окрашивает все его проявления своимвлиянием и через определенное количество лет человека одну планету сменяетдругая.Брак Энистон и Питта был заключен29 июля 2000 года. По словам Фандеева, этот период у Энистон шел под влияниемпланеты Луна, и продолжался с 12 февраля 2000 г года по 26 мая 2001 года – этобыло время семьи, брака и материнства. Как казалось – лучше и не придумаешь,но, как мы знаем, детей родить не удалось – беременность актрисы закончиласьвыкидышем. "Это объясняется тем, что летом 2001 года у Энистон началасьпрограмма планеты Сатурн – время кармы и одиночества. Этот период в жизниактрисы продлился несколько лет, – пояснил астролог. – Сатурн – холоднаяпланета, реализация и сохранение брака в период ее действия возможно только после тяжелых испытанийи потрясений. Но как раз их-то пара и не выдержала. Брак распался в 2005 году.Кстати, в карте Питта в 2001 году включилась программа Юпитера, котораяотвечает за социальный успех у мужчин. Именно поэтому с конца 2001 года в парепроизошел разлад – у одного было желание реализовываться в социуме как можно больше,а другой переживал потери. Партнеры просто не смогли понять друг друга".Тем не менее, при совместимости их звездныхкарт, видно соединение Солнца Питта и Луны Энистон. Это самое сильноеединение пары на уровне Духа и Души. А Юпитер Питта и Венера Энистон показывает успехпары через брак и любовь. Причем, СолнцеДженниферсоединяется с Сатурном Брэд,как планета, отвечающая за ответственность и опору, поэтому Энистон воспринимаетПитта, как самое серьезное увлечение в своей жизни. Она часто говорила: "Я будулюбить Брэда до конца своей жизни. Когда мой муж поцеловал меня первый раз, уменя перехватило дыхание"!Вторая точка Луны по фирдарам уЭнистон обозначена в период с 17 июля 2018 года по февраль 2020 года. "Этоневероятно, но звезды действительно дают паре второй шанс и возможность сыгратьЭнистон роль матери!, – восклицает Фандеев. – А после февраля 2020 года звезды показывают, что у актрисы начнется благоприятный период Юпитера – планеты, которая дает женщинамсчастье там, где они пожелают, это планета удачи и благополучия. Главное помнить, что внимание к проблемам своей второй половинки в определенный период жизни позволит избежать 18 летожидания второго шанса".