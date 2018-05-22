Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал слова депутата Верховной рады Игоря Мосийчука, который призвал уничтожить открытый на прошлой неделе Крымский мост. По словам руководителя республики, не стоит обращать внимания на подобные выпады.

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал слова депутатаВерховной рады Игоря Мосийчука, который призвал уничтожить открытый на прошлойнеделе Крымский мост. По словам руководителя республики, не стоит обращатьвнимания на подобные выпады."Не читайте того, что там происходит, – будете спокойножить", – посоветовал политик. Он отметил, что мосту ничего не угрожает,российские граждане могут быть спокойны.По словам Аксенова, все, на чтоспособны в Киеве – мелкие гадости. "Маразм крепчает", – посетовалглава Крыма. Его слова приводит .Он заявил, что давать оценку подобным заявлениям и угрозамдолжны в лечебных учреждениях, где лечат различные психические заболевания. "Яне знаю, что они там себе думают", – приводит слова крымского чиновникаагентство РИА Новости.Напомним, депутат Верховной рады Игорь Мосийчук призвал куничтожению Крымского моста. Парламентарий признался, что очень хочет взорватьмост лично – но, к его сожалению, он не министр обороны УкраиныДо этого с "гениальными" идеями о бомбардировкепутепровода выступило влиятельное американское издание The Washington Examiner.Журналист газеты Том Роган заявил, что Украина должна нанести удар поопределенной точке моста, что позволит заблокировать движение транспорта.Безумство, казалось бы, вполне респектабельного издания поприветствовали на Украине.Как заявил Роган, он получил поддержку Киева.Нанесение удара обсуждали в Незалежной еще до открытия моста. Бывший заместительначальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко заявил, что путепроводуязвим для авиации, ракет морского и наземного базирования. Мост, заявилвоенный, будет обеспечивать российскую группировку в Крыму, способствоватьэкономическому росту полуострова.Долгожданное открытие Крымского моста состоялось 15 мая.19-километровый путепровод стал самым длинным в Европе. Первым по нему проехалпрезидент России Владимир Путин. Старт пассажирскому движению был дан наследующий день.