По общественному контролю за ходом строительства предприятия

По общественному контролю за ходом строительства предприятия24 мая 2018 г. (четверг) в 13:00 на территории ООО «НПП БИОТУМ» по адресу: г. Владимир, микрорайон Юрьевец, ул. Ноябрьская д.144, пройдет заключительное заседание Рабочей группы по общественному контролю за ходом строительства предприятия, на котором будет объявлено о завершении этапа строительства, получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и начале пуско-наладочных работ на заводе.Занимая открытую позицию по всем вопросам, руководство «НПП БИОТУМ» приглашает всех местных жителей, а также иные заинтересованные стороны посетить заключительное заседание Рабочей группы и получить исчерпывающую информацию о текущей деятельности и ближайших планах компании.На мероприятие, кроме членов рабочей группы, среди которых жители деревни Рукав, жители близлежащих микрорайонов Энергетик и Юрьевец и жители г. Владимира, приглашены представители органов власти, общественных и экологических организаций, а именно – Конышев Алексей Владимирович - первый заместитель губернатора Владимирской области; Сухопаров Сергей Владимирович - Начальник управления по охране окружающей среды администрации города Владимира; Кушпита Дмитрий Юрьевич – Председатель Владимирского регионального отделения РОДП «ЯБЛОКО», Депутат Владимирского горсовета, общественный деятель; Сидорко Антон Сергеевич – Первый секретарь комитета ВРО КПРФ; Разов Александр Всеволодович, глава администрации Собинского района; Воробьева Светлана Егоровна - Заведующий отделением гигиены труда и контроля факторов производственной среды ФГУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ» ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ; Клименко Татьяна Львовна - И.О. руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области; Макеев Сергей Александрович - начальник отдела надзора за состоянием среды обитания Управления Роспотребнадзора по Владимирской области; Есякова Галина Викторовна - глава Комитета по экологии Общественной Палаты Владимирской области, Романова Людмила Валерьевна - Уполномоченный по правам человека во Владимирской области, Чугунов Виктор Иванович – глава МО Колокшанское.В случае вашего положительного решения об участии в мероприятии необходимо уведомить пресс-службу ООО «НПП БИОТУМ» с целью резервирования мест и решения иных организационных вопросов.