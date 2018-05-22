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(ул. Большой Проезд)
Этот ландшафт вдоль проезжей части на перекрестке уже давно стал естественным, рассказывает Ирина Магничкина. В свой дом они переехали много лет назад, уже тогда на участке стоял забор, перед ним лежали бетонные плиты, а с годами образовались вот эти насыпи земли. Таким сооружениям хозяева дома откровенно радовались, поскольку плиты регулярно спасают их участок от разбивающихся машин.
-Вот, видите, дорога сделала как? Она поката вот сюда, в сторону этих плит. И когда машины разгоняются сверху, и плюс скользкая дорога, машину прямо свозит сюда на это место.
Аварии на этом перекрестке улиц Большой Проезд и Офицерская происходят регулярно, говорит Ирина. А в последние годы поток машин и вовсе увеличился. Жители начали изучать трафик, и насчитали, что каждое утро здесь проезжает по 500 автомобилей в час. То, что этот участок дороги опасный, подтверждают и сами водители.
Василий Литвинов, автолюбитель: "Потому что вот он вылетает, здесь отсюда, если водитель неопытный, он не знает куда, чего... бросает руль и улетает туда, куда его несёт центробежная сила. Вообще вот этот поворот он сложный, очень сложный. Здесь необходимо поставить знак, внимание, что это опасный участок. Надо поставить здесь знак, ограничивающий скорость".
Заявления с просьбой установить знаки или лежачего полицейского - Ирина писала в администрацию неоднократно. И каждый раз получала ответы, мол, ограничивать движение на этом участке никто не планирует. А ещё чиновники подали на женщину в суд за незаконный захват муниципальной земли.
Ирина Магничкина, житель дома № 38/71: "Так получилось, мы приехали сюда примерно лет 25-30 назад и как вот стояли эти старые заборы, так мы и поставили наш забор. Никто тогда и не знал, где проходит эта красная линия. Об этом мы узнали, когда приехала соседка".
Именно соседка, по словам Ирины, потребовала от администрации района убрать бетонные плиты и сделать на этом месте тротуар. Сама соседка не отрицает, говорит действительно писала письма чиновникам и, даже уверяет, её в этом вопросе поддерживают многие жители улицы.
Людмила Моисеева, соседка Ирина Магничкиной: "Даже вот те соседи против этих валов. Хотят здесь ходить тоже по этой стороне. А вот там? Вы просто придите в часы пик, здесь дорогу перейти невозможно! Очень большое движение. Даже вот здесь свернуть негде, люди идут с колясками, с малыми детьми".
Свой забор Ирина Магничкина уже начала переносить на полтора метра по кадастровым границам земельного участка. Вот только теперь, уверяет, чиновники её обязывают и бетонные блоки вдоль дороги убирать за собственный счёт, а ведь эта земля - муниципальная.
Ирина Магничкина, житель дома № 38/71: "Суд признал, что не я должна убирать, это территория города. А мне Музыка говорит: Ну если это наша территория, мы завтра приедем и эти плиты увезем
. - Я говорю: ага... а что взамен? А где гарантия безопасности?".
А ведь плиты действительно увезут, подтверждает официальный представитель мэрии. Но за эти работы людям не нужно будет платить из своего кармана.
Нина Куликова, зам. начальника городского управления по связям с общественностью и СМИ: "Естественно, за счёт муниципалитета всё это будет приведено в порядок. Потому что в данном случае то, что там изменен рельеф дороги, он ухудшает дорожно-транспортную ситуацию и может привести к серьезным авариям".
По словам чиновников, эти плиты и создают аварийную ситуацию на перекрестке, именно поэтому территорию здесь полностью расчистят. А для безопасности людям рекомендуют укреплять свой собственный забор. Но выдержит ли он удар автомобиля? В страхе за своё имущество и жизнь жильцы дома готовят заявление в прокуратуру.