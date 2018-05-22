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(ул. Большой Проезд)Этот ландшафт вдоль проезжей части на перекрестке уже давно стал естественным, рассказывает Ирина Магничкина. В свой дом они переехали много лет назад, уже тогда на участке стоял забор, перед ним лежали бетонные плиты, а с годами образовались вот эти насыпи земли. Таким сооружениям хозяева дома откровенно радовались, поскольку плиты регулярно спасают их участок от разбивающихся машин.-Вот, видите, дорога сделала как? Она поката вот сюда, в сторону этих плит. И когда машины разгоняются сверху, и плюс скользкая дорога, машину прямо свозит сюда на это место.Аварии на этом перекрестке улиц Большой Проезд и Офицерская происходят регулярно, говорит Ирина. А в последние годы поток машин и вовсе увеличился. Жители начали изучать трафик, и насчитали, что каждое утро здесь проезжает по 500 автомобилей в час. То, что этот участок дороги опасный, подтверждают и сами водители.Василий Литвинов, автолюбитель: "Потому что вот он вылетает, здесь отсюда, если водитель неопытный, он не знает куда, чего... бросает руль и улетает туда, куда его несёт центробежная сила. Вообще вот этот поворот он сложный, очень сложный. Здесь необходимо поставить знак, внимание, что это опасный участок. Надо поставить здесь знак, ограничивающий скорость".Заявления с просьбой установить знаки или лежачего полицейского - Ирина писала в администрацию неоднократно. И каждый раз получала ответы, мол, ограничивать движение на этом участке никто не планирует. А ещё чиновники подали на женщину в суд за незаконный захват муниципальной земли.Ирина Магничкина, житель дома № 38/71: "Так получилось, мы приехали сюда примерно лет 25-30 назад и как вот стояли эти старые заборы, так мы и поставили наш забор. Никто тогда и не знал, где проходит эта красная линия. Об этом мы узнали, когда приехала соседка".Именно соседка, по словам Ирины, потребовала от администрации района убрать бетонные плиты и сделать на этом месте тротуар. Сама соседка не отрицает, говорит действительно писала письма чиновникам и, даже уверяет, её в этом вопросе поддерживают многие жители улицы.Людмила Моисеева, соседка Ирина Магничкиной: "Даже вот те соседи против этих валов. Хотят здесь ходить тоже по этой стороне. А вот там? Вы просто придите в часы пик, здесь дорогу перейти невозможно! Очень большое движение. Даже вот здесь свернуть негде, люди идут с колясками, с малыми детьми".Свой забор Ирина Магничкина уже начала переносить на полтора метра по кадастровым границам земельного участка. Вот только теперь, уверяет, чиновники её обязывают и бетонные блоки вдоль дороги убирать за собственный счёт, а ведь эта земля - муниципальная.Ирина Магничкина, житель дома № 38/71: "Суд признал, что не я должна убирать, это территория города. А мне Музыка говорит: Ну если это наша территория, мы завтра приедем и эти плиты увезем. - Я говорю: ага... а что взамен? А где гарантия безопасности?".А ведь плиты действительно увезут, подтверждает официальный представитель мэрии. Но за эти работы людям не нужно будет платить из своего кармана.Нина Куликова, зам. начальника городского управления по связям с общественностью и СМИ: "Естественно, за счёт муниципалитета всё это будет приведено в порядок. Потому что в данном случае то, что там изменен рельеф дороги, он ухудшает дорожно-транспортную ситуацию и может привести к серьезным авариям".По словам чиновников, эти плиты и создают аварийную ситуацию на перекрестке, именно поэтому территорию здесь полностью расчистят. А для безопасности людям рекомендуют укреплять свой собственный забор. Но выдержит ли он удар автомобиля? В страхе за своё имущество и жизнь жильцы дома готовят заявление в прокуратуру.