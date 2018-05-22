Подросток из Индонезии жестоко отомстил родителям, не исполнившим его прихоть. Он поджег отцовский дом после отказа приобрести новый телефон.

Подросток из Индонезии жестоко отомстил родителям, не исполнившим его прихоть. Он поджег отцовский дом после отказа приобрести новый телефон.Подробностями случившегося поделился местный шериф. Правоохранитель подтвердил, что юноша разозлился на отца, который не смог немедленно купить новый гаджет.Мужчина предложил сыну дождаться религиозного праздника Ураза-байрам, который будет отмечаться в Индонезии 15 июня. К этому времени отец смог бы приобрести телефон, передает The Straits Times.Несмотря на просьбы потерпеть, юноша отказался ждать "так долго". В знак протеста он принес на кухню дрова и поджег их. К счастью, никто не пострадал, однако дом сгорел дотла. Эксперты оценили убытки семьи в 330 тысяч рублей.Полицейские рассказали, что подросток уже угрожал убить родителей, когда они отказались купить мотоцикл. Более того, хулиган неоднократно попадал в скандалы с местным населением из-за стиля вождения.Ранее стало известно о жителе США, который поджег дом родственников из-за обидной шутки десятилетней давности. Мужчина вспомнил, как десять лет назад брат испустил газы ему в лицо, и счел это веским поводом для совершения столь необдуманного поступка.