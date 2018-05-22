Тема суррогатного материнства вызывает много споров. С одной стороны, оно открывает потрясающие возможности, позволяя стать родителями тем, кто уже отчаялся стать счастливыми мамами и папами. Это вселило надежду во многие семейные пары и спасло тысячи браков.

Тема суррогатного материнства вызывает многоспоров. С одной стороны, оно открывает потрясающие возможности, позволяя статьродителями тем, кто уже отчаялся стать счастливыми мамами и папами. Это вселилонадежду во многие семейные пары и спасло тысячи браков.Но есть и обратная сторона – будущая матьлишается бесценного материнского опыта. Да, она может прибегнуть к суррогату,если боится осложнений или сомневается в своей готовности к рождению ребенка.Но ведь именно трудности, пережитые для того, чтобы впустить в мир новую жизнь,делают младенца особенно ценным в глазах любой матери.Во многих культурах считается, что ребенокприходит в мир не в момент родов, а гораздо раньше – в момент зачатия. А время,проведенное в материнской утробе, является священным. Особенно важен период с22-ой недели беременности до 28-го дня после рождения: в данное времяформируется и психика малыша, и его особая связь с мамой. Это откладывается вглубинной памяти, влияет на характер и даже судьбу.Современное общество нельзя сравнивать скультурами прошлого. Наши ценности, желания и потребности совершенно другие –сейчас от будущей матери хотят гораздо больше, чем просто родить здоровоепотомство. Ей предъявляется огромное количество требований: от необходимостиоставаться красивой и ухоженной в любой период жизни до успехов в карьере. Вкакой-то момент женщины настолько увлекаются, доказывая свою успешность, чтовстают перед дилеммой: с одной стороны, им хочется продемонстрировать, что онипознали радость материнства. С другой – они изо всех сил стараются сохранитьсвои внешние данные. Их тело – это инструмент успеха, и стоит ли приносить егов жертву будущему ребенку – большой вопрос.Представительницы прекрасного пола полностьюсосредоточены на том, какое впечатление они производят на окружающих – ипоэтому стремятся постоянно поражать, удивлять и создавать все новые поводы,чтобы быть на слуху. В таких ситуациях ребенок – это великолепная возможностьпоказать себя с новой стороны, доказать, что им по плечу не только карьера, нои способности супермамы.Женщине, которая может родить сама, но решаетсяна суррогат, не хватает внутренней мотивации. Ее действия очень рациональны:она возлагает непростой труд вынашивания ребенка на одного человека, авоспитание – на другого, например, няню. При этом сама может продолжать строитькарьеру без ущерба для своего времени или фигуры и параллельно демонстрироватьв соцсетях и реальной жизни доказательства того, насколько она успешная мать.Может быть, женщина и хочет стать матерью, нострах потерять "актуальность" в обществе оказывается сильнее. Она ведь столькосил потратила на то, чтобы добиться успеха, что теперь не готова его упускать.Как правило, чем больше у человека достижений, тем больше переживаний, что онможет этого лишиться.Чаще всего в успешности соревнуются звезды. Онине сравнивают себя с обычными смертными, отсюда и появляется страх: "Если я 9месяцев не смогу прыгать на сцене, то конкуренты меня обойдут". Страх"упустить" что-либо – возможности, контракты, внимание СМИ – появляется умужчин и женщин, которые рассматривают все исключительно с позиций социальногопризнания.К сожалению, информационная среда, в которой мыживем, диктует достаточно жесткие правила. И если человек оценивает себя толькопо тому успеху, который имеет в обществе, он будет постоянно ощущать, чтонедостаточно быстро двигается вперед. Но предложений гораздо больше, чем возможностейими воспользоваться, поэтому просто нереально охватить все. В своем стремленииобъять необъятное такая личность обрекает себя на постоянное чувствонеудовлетворенности.Я призываю: если вы по-настоящему хотите статьмамой, вам нужно пройти вместе весь период от зачатия до рождения ребенка.Чтобы малыш чувствовал ваше тело, привыкал к вашему запаху и, самое главное,понимал, что он для вас – ценность. Ведь суррогатная мать подсознательновыстраивает эмоциональные барьеры с малышом, чтобы не испытать травму отразрыва, поскольку этот процесс она проходит исключительно ради денег.