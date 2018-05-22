Тема суррогатного материнства вызывает много
споров. С одной стороны, оно открывает потрясающие возможности, позволяя стать
родителями тем, кто уже отчаялся стать счастливыми мамами и папами. Это вселило
надежду во многие семейные пары и спасло тысячи браков.
Тема суррогатного материнства вызывает много
споров. С одной стороны, оно открывает потрясающие возможности, позволяя стать
родителями тем, кто уже отчаялся стать счастливыми мамами и папами. Это вселило
надежду во многие семейные пары и спасло тысячи браков.
Но есть и обратная сторона – будущая мать
лишается бесценного материнского опыта. Да, она может прибегнуть к суррогату,
если боится осложнений или сомневается в своей готовности к рождению ребенка.
Но ведь именно трудности, пережитые для того, чтобы впустить в мир новую жизнь,
делают младенца особенно ценным в глазах любой матери.
Во многих культурах считается, что ребенок
приходит в мир не в момент родов, а гораздо раньше – в момент зачатия. А время,
проведенное в материнской утробе, является священным. Особенно важен период с
22-ой недели беременности до 28-го дня после рождения: в данное время
формируется и психика малыша, и его особая связь с мамой. Это откладывается в
глубинной памяти, влияет на характер и даже судьбу.
Современное общество нельзя сравнивать с
культурами прошлого. Наши ценности, желания и потребности совершенно другие –
сейчас от будущей матери хотят гораздо больше, чем просто родить здоровое
потомство. Ей предъявляется огромное количество требований: от необходимости
оставаться красивой и ухоженной в любой период жизни до успехов в карьере. В
какой-то момент женщины настолько увлекаются, доказывая свою успешность, что
встают перед дилеммой: с одной стороны, им хочется продемонстрировать, что они
познали радость материнства. С другой – они изо всех сил стараются сохранить
свои внешние данные. Их тело – это инструмент успеха, и стоит ли приносить его
в жертву будущему ребенку – большой вопрос.
Представительницы прекрасного пола полностью
сосредоточены на том, какое впечатление они производят на окружающих – и
поэтому стремятся постоянно поражать, удивлять и создавать все новые поводы,
чтобы быть на слуху. В таких ситуациях ребенок – это великолепная возможность
показать себя с новой стороны, доказать, что им по плечу не только карьера, но
и способности супермамы.
Женщине, которая может родить сама, но решается
на суррогат, не хватает внутренней мотивации. Ее действия очень рациональны:
она возлагает непростой труд вынашивания ребенка на одного человека, а
воспитание – на другого, например, няню. При этом сама может продолжать строить
карьеру без ущерба для своего времени или фигуры и параллельно демонстрировать
в соцсетях и реальной жизни доказательства того, насколько она успешная мать.
Может быть, женщина и хочет стать матерью, но
страх потерять "актуальность" в обществе оказывается сильнее. Она ведь столько
сил потратила на то, чтобы добиться успеха, что теперь не готова его упускать.
Как правило, чем больше у человека достижений, тем больше переживаний, что он
может этого лишиться.
Чаще всего в успешности соревнуются звезды. Они
не сравнивают себя с обычными смертными, отсюда и появляется страх: "Если я 9
месяцев не смогу прыгать на сцене, то конкуренты меня обойдут". Страх
"упустить" что-либо – возможности, контракты, внимание СМИ – появляется у
мужчин и женщин, которые рассматривают все исключительно с позиций социального
признания.
К сожалению, информационная среда, в которой мы
живем, диктует достаточно жесткие правила. И если человек оценивает себя только
по тому успеху, который имеет в обществе, он будет постоянно ощущать, что
недостаточно быстро двигается вперед. Но предложений гораздо больше, чем возможностей
ими воспользоваться, поэтому просто нереально охватить все. В своем стремлении
объять необъятное такая личность обрекает себя на постоянное чувство
неудовлетворенности.
Я призываю: если вы по-настоящему хотите стать
мамой, вам нужно пройти вместе весь период от зачатия до рождения ребенка.
Чтобы малыш чувствовал ваше тело, привыкал к вашему запаху и, самое главное,
понимал, что он для вас – ценность. Ведь суррогатная мать подсознательно
выстраивает эмоциональные барьеры с малышом, чтобы не испытать травму от
разрыва, поскольку этот процесс она проходит исключительно ради денег.