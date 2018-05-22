Шоумен обругал выскочку из Дома-2. А уж прикладывать коллег он умеет – медом не корми.

Шоумен обругал выскочку из "Дома-2". А уж прикладывать коллег он умеет – медом не корми.Недавно запевшая звезда "Дома-2" Ольга Бузова задумалась о том, чтобы в 2019 году представлять нашу страну на "Евровидении". Но знакомые с телеведущей откровенно смеются над этой затеей."Оля, я не знаю, то ли это тебе самой в голову приходит, то ли это твой пиарщик придумывает, который и до этого сочинял всякую ****, которая тебя по-сути подставляет, – заявил Рустам Солнцев на своем видеоканале. – Но почему он тебе не объяснил, что на "Евровидении" поют. Поют своим голосом, без фонограммы, хайпа, фейка. Ты не поешь. Ты – Оля Бузова".Напомним, что выступление нашей участницы Юлии Самойловой в этом году назвали худшим за всю историю среди присутствия России на "Евросонге" – артистка не попала в ноты, забыла текст песни и в итоге не прошла в финал. При этом ее выступление обошлось стране более чем в 15 миллионов рублей. Поэтому на родине "добрые" соотечественники были готовы ее распять или закопать заживо за неудачу."Я считаю, что Юлия Самойлова была слабой участницей для такого масштабного мероприятия, как "Евровидение". Ей стоило набраться опыта и уверенности… Но если Россия в будущем 2019 году реально хочет выйти в финал, то позвольте это сделать мне", – самоуверенно после поражения Самойловой заявила Бузова в интервью.Ее собственные вокальные данные у многих вызывают большие вопросы. Но Ольге плевать на завистников и критиков. До конца июля она даст 15 концертов и спектаклей в России и Прибалтике. И билеты везде проданы. А вот может ли такими успехами похвастаться Рустам Солнцев?..