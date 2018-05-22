Соответствующее распоряжение подписан сити-менеджер Андрей Шохин

Соответствующее распоряжение подписан сити-менеджер Андрей ШохинДорожники ликвидировали пешеходный переход у Золотых ворот во Владимире.Соответствующее распоряжение подписан сити-менеджер Андрей Шохин 7 мая. По мнению главы города, зебра между музеем Хрусталя на Театральной площадью и школой №1 лишняя. Теперь горожанам предлагают воспользоваться пешеходными переходами с другой стороны Золотых ворот и около ЦУМ «Валентина».В мэрии уверены, что это поможет сократить пробки и количество аварий.