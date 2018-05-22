Они сбежали с места происшествия, когда потерпевший потерял сознание

Они сбежали с места происшествия, когда потерпевший потерял сознаниеВ Октябрьском районном суде озвучили приговор трем мужчинам, которые устроили драку в кафе «Пятый элемент».Инцидент произошел в сентябре 2016 года. Между мужчиной и его знакомым произошла словесная перепалка. Злоумышленник позвал своих друзей, и они вышли с обидчиком на улицу. Трое мужчин начали бить молодого человека. Они сбежали с места происшествия, когда тот потерял сознание. Потерпевший стал инвалидом первой группы. Мужчины признали вину в полном объеме.Они проведут в колонии особого режима от 4 до 7 лет.