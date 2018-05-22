Неоднократно судимый мужчина проник в сельский магазин, откуда похитил товар на сумму 20 тысяч рублей.

16 мая текущего года в дежурную часть ОМВД России по Меленковскому району поступило заявление от индивидуального предпринимателя о краже товара из принадлежащего ему магазина, расположенного в одной из районных деревень. Потерпевший оценил причиненный ущерб в 20 тысяч рублей.В результате оперативно проведенных розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого в совершении имущественного преступления. Им оказался 44-летний житель этой же деревни. Ранее мужчина был девять раз судим за аналогичные преступления и не имел постоянного источника дохода.Задержанный дал признательные показания.Зная, что в сельском магазине отсутствует охранная система, фигурант, вооружившись ломом и плоскогубцами, дождавшись, когда на улице отключат освещение, отогнув оконную решетку и разбив окно, проник в торговый зал.Злоумышленник сложил в пакеты алкоголь, сигареты, продукты питания и поспешил скрыться.Впоследствии часть похищенного сотрудники полиции изъяли и вернули владельцу, часть похищенного злоумышленник успел употребить.В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Меленковскому району в отношении 44-летнего ранее судимого местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).