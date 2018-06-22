Звезда 90-х Рома Жуков громко разводится с женой Еленой, которая родила ему семерых детей. Супруги кидают друг в друга шокирующими обвинениями и нанимают адвокатов, чтобы делить дорогостоящее имущество.

Звезда 90-х Рома Жуков громко разводится с женой Еленой,которая родила ему семерых детей. Супруги кидают друг в друга шокирующимиобвинениями и нанимают адвокатов, чтобы делить дорогостоящее имущество.Роман и Елена уже год не живут вместе. Певец уехал в Сочи,чтобы раскручивать свой ресторан, а его бывшая возлюбленная осталась в Москве сдетьми. Елена устала тянуть лямку родительства в одиночку. Она пригласила пока ещемужа поговорить – в эфир программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".Жукова первая вошла в студию, женщина не могла сдержатьслез. Она посетовала, что супруг ее предал. Жукова всю свою жизнь посветила Романуи детям. Женщина не сделала карьеру, ограничивала себя в нарядах, не ходила нафитнес и в салоны красоты, у нее никогда не было машины.Елена отметила, что знала о том, что Рома не хотел бытьмногодетным отцом. По словам женщины, она рожала для себя.Многодетная мать допускает, что у певца появилась молодаялюбовница. Также Елена предположила, что их отношения дали трещину после смертипятилетней дочери Елизаветы.Слезам Жуковой не поверил друг Романа продюсер Андрей Разин.Он заявил, что супруга Жукова – это "обычная фанатка", которая пыталась удержатьартиста рядом с помощью детей. "Любви у Ромы никакой не было, на первом местекарьера", – отметил продюсер. "Она решила обзавестись таким количеством детей,чтобы она никогда в жизни не соскочил от нее", – сообщил Андрей.На сьемках появился Роман. Артист заявил, что от детей онне отказывается, однако дальнейшей совместной жизни с Еленой он не хочет.Жуков отметил, что просит от супруги лишь одного: чтобы она не препятствовалаего общению с детьми. Артист опасается, что жена может увезти наследников вАмерику, так как недавно они получили семейную грин-карту."Да пускай шесть детей берет и нянчит! Я этот год нянчилась,теперь его очередь", – бросила Елена в ответ. Женщина отметила, что теперьхочет пожить для себя.Жуков отметил, что обвинения его жены в том, что он оставилее на улице без средств к существованию, являются ложными. Елена живет "в двухквартирах в центре Москвы", также он каждый день перечисляет деньги детям и периодическивыкупает из ломбарда заложенное Еленой золото. В подтверждение своих слов Романпоказал ведущему Андрею Малахову банковские выписки.Возлюбленная певца Вадима Казаченко Ирина Аманти была негативнонастроена к супруге певца. Женщина заметила, что Елена не понимает, как сложно Романусодержать такую большую семью: "Вы понимали сколько денег, стоило рожать вкаждой стране? Вы не работали, а деньги зарабатывал он. Вы последнего ребенкарожали в Австралии, а это очень далеко". Также Аманти добавила, что Лена гулящая."Главная фраза, которую надо было выловить из ее рассказа: "готова оставитьдетей" и, наверное, "готова уехать с молодым любовником", который ближе ей повозрасту", -отметила возлюбленная Казаченко. "Покажите Юру уже, Елена! ПокажитеЮру!", – разоблачила Жукову Аманти.