Египетская футбольная ассоциация планирует обжаловать в FIFA судейство матча с российской сборной на ЧМ-2018. Специалисты убеждены, что рефери допускал грубые ошибки, которые повлияли на исход игры.

Египетская футбольная ассоциация планирует обжаловать в FIFA судейство матча с российской сборной на ЧМ-2018. Специалисты убеждены, что рефери допускал грубые ошибки, которые повлияли на исход игры.Египетская сторона заявила, что подаст жалобу на судейскую бригаду, поскольку она была необъективна на прошедшем состязании. Утверждается, что рефери якобы проигнорировал возможность использовать систему видеоповторов в эпизоде с падением форварда Марвана Мохсена в штрафной площади, передает сайт "".Президент Федерации футбола Египта Хани Абу Реда уверен, что после этого судья должен был назначить пенальти, пишет . Более того, он отметил, что в эпизоде с первый голом российской команды нападающий Артем Дзюба воздействовал на защитника Ахмеда Фатхи, нарушив правила. По словам эксперта, по этой причине египетский спортсмен отправил мяч в собственные ворота, сообщает "".Информация дополняется.