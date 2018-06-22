Сотрудники полиции обнаружили полуторагодовалую девочку на обочине дороге. Девочка доставлена в медицинское учреждение, установлены родители ребенка...

Инспекторы отдельной роты ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО г. Москвы обнаружили полуторагодовалую девочку на обочине дороге.Во время несения службы на улице Большая Бутовская старший лейтенант полиции Алексей Вертяшкин и старший лейтенант полиции Игорь Головин увидели, что на обочине дороги находится маленький ребенок без сопровождения взрослых. Сотрудники Госавтоинспекции отвезли ребенка в ОМВД России по району Южное Бутово, где вызвали наряд скорой помощи. Девочка была доставлена в медицинское учреждение.Сотрудники полиции установили место проживания родителей ребенка, которые пояснили, что входная дверь в частный дом, где они проживают, была не заперта, и ребенок незаметно вышел.В отношении родителей, приезжих из ближнего зарубежья, составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» и ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».В настоящее время девочка находится под присмотром медиков, ее жизни и здоровью ничто не угрожает.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81