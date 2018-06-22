В американском штате Небраска идет суд над Хоппером Пенном, сыном актеров Шона Пенна и Робин Райт. 24-летнего молодого человека и его 26-летнюю подругу Уму фон Витткамп обвиняют в хранении запрещенных веществ. Пара свою вину не признает.

В американском штате Небраска идет суд над Хоппером Пенном, сыном актеров Шона Пенна и Робин Райт. 24-летнего молодого человека и его 26-летнюю подругу Уму фон Витткамп обвиняют в хранении запрещенных веществ. Пара свою вину не признает, сообщает Fox News.Хоппера Пенна и его подругу остановили на шоссе на юго-востоке Небраски в начале апреля. В машине молодых людей нашли 14 граммов марихуаны, четыре таблетки амфетамина и 3 грамма психоделических грибов.Это дело тянется до сих пор, задержанные своей вины не признают. Тем не менее, молодым людям выписали штраф в размере тысячи долларов на человека.Судебное разбирательство в отношении сына Шона Пенна и его спутницы продолжается.