В День памяти и скорби во Франкфурте открылся памятник советским узникам, погибшим в немецких концлагерях.
Скандал в Европе: страны Вышеградской четверки — Чехия, Польша, Словакия и Венгрия — отказались участвовать в неформальной рабочей встрече по вопросам миграции, которую созывает Еврокомиссия. Это прямой вызов Меркель, ставшей инициатором саммита. Ранее партнер по коалиции — глава МВД Хорст Зеехофер — дал Меркель две недели на поиск общеевропейского решения миграционной проблемы. В противном случае он угрожает ввести контроль на границе и высылать всех нелегалов. Меркель согласилась, но, похоже, в этой игре она все время отстает на шаг: уже 43 процента немцев считают, что канцлер должна уйти. А правительство Франции вообще заявило, что если Европа не выйдет из миграционного кризиса, ее ждет распад. Впрочем, Европа знала и более страшные времена. Во Франкфурте 22 июня открылся памятник советским узникам, погибшим в немецких концлагерях.
Православная молитва на самом большом кладбище Франкфурта. Символично, что в День памяти и скорби здесь, наконец-то, появился и памятный крест. Идею монумента подсказали архивы Императорского художественного общества. За основу взяли памятник-крест героям Первой мировой войны, который утвердил еще в 1916 году Николай Второй.
"Выбор цвета стоял за нашим архитектором, но предлагали немецкие изготовители", — рассказывает архитектор Арсений Мухин.
"Это символ той победы, которую завоевал советский народ", — объясняет Александр Грибовский, руководитель отдела посольства РФ в Германии по военно-мемориальной работе.
Здесь покоятся останки более 600 граждан Советского Союза, из них почти 80 детей. Часть — это военнопленные, а часть были угнаны из Союза на принудительные каторжные работы на заводах. Гибли от изнеможения, бомбежек и голода.
"Свидетелей тех времен уже не остается, поэтому мы пытаемся донести до молодых людей то, что раньше было чем-то само собой разумеющимся. Необходимо на раннем этапе противодействовать определенным тенденциям, чтобы не допустить таких событий, которые задокументированы здесь", — говорит Гетц Хартманн, представитель Народного союза по уходу за воинскими захоронениями.
В Европе, несмотря на отдельные попытки переписать историю, многие немцы свято чтят память тех, кто ценой неимоверных усилий смог их освободить. 1418 дней войны и долгожданная победа стоили Советскому союзу 27 миллионов жизней.
По разным оценкам на территории Германии похоронены около 600 тысяч советских граждан, точное число определить очень сложно. И при этом каждый год в разных районах страны находят и приводят в порядок все новые могилы, в очередной раз доказывая, что спустя почти 80 лет после начала войны, память о тех событиях по-прежнему жива.