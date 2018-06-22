В День памяти и скорби во Франкфурте открылся памятник советским узникам, погибшим в немецких концлагерях.

Скандал в Европе: страны Вышеградской четверки — Чехия, Польша, Словакия и Венгрия — отказались участвовать в неформальной рабочей встрече по вопросам миграции, которую созывает Еврокомиссия. Это прямой вызов Меркель, ставшей инициатором саммита. Ранее партнер по коалиции — глава МВД Хорст Зеехофер — дал Меркель две недели на поиск общеевропейского решения миграционной проблемы. В противном случае он угрожает ввести контроль на границе и высылать всех нелегалов. Меркель согласилась, но, похоже, в этой игре она все время отстает на шаг: уже 43 процента немцев считают, что канцлер должна уйти. А правительство Франции вообще заявило, что если Европа не выйдет из миграционного кризиса, ее ждет распад. Впрочем, Европа знала и более страшные времена. Во Франкфурте 22 июня открылся памятник советским узникам, погибшим в немецких концлагерях.Православная молитва на самом большом кладбище Франкфурта. Символично, что в День памяти и скорби здесь, наконец-то, появился и памятный крест. Идею монумента подсказали архивы Императорского художественного общества. За основу взяли памятник-крест героям Первой мировой войны, который утвердил еще в 1916 году Николай Второй."Выбор цвета стоял за нашим архитектором, но предлагали немецкие изготовители", — рассказывает архитектор Арсений Мухин."Это символ той победы, которую завоевал советский народ", — объясняет Александр Грибовский, руководитель отдела посольства РФ в Германии по военно-мемориальной работе.Здесь покоятся останки более 600 граждан Советского Союза, из них почти 80 детей. Часть — это военнопленные, а часть были угнаны из Союза на принудительные каторжные работы на заводах. Гибли от изнеможения, бомбежек и голода."Свидетелей тех времен уже не остается, поэтому мы пытаемся донести до молодых людей то, что раньше было чем-то само собой разумеющимся. Необходимо на раннем этапе противодействовать определенным тенденциям, чтобы не допустить таких событий, которые задокументированы здесь", — говорит Гетц Хартманн, представитель Народного союза по уходу за воинскими захоронениями.В Европе, несмотря на отдельные попытки переписать историю, многие немцы свято чтят память тех, кто ценой неимоверных усилий смог их освободить. 1418 дней войны и долгожданная победа стоили Советскому союзу 27 миллионов жизней.По разным оценкам на территории Германии похоронены около 600 тысяч советских граждан, точное число определить очень сложно. И при этом каждый год в разных районах страны находят и приводят в порядок все новые могилы, в очередной раз доказывая, что спустя почти 80 лет после начала войны, память о тех событиях по-прежнему жива.