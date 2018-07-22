Националистка Ирина Фарион пожаловалась в эфире Пятого канала на отсутствие уважения к Украине во всем мире.

Националистка Ирина Фарион пожаловалась в эфире "Пятого канала" на отсутствие уважения к Украине во всем мире. Фарион связывает такую ситуацию со сложностями во внутренних украинских и международных делах, пишет РИА Новости.Бывший депутат Верховной рады попеняла хорватам за пренебрежение. "Если бы в мире нас уважали, то не выгоняли бы игрока за лозунг "Слава Украине". Даже хорваты нас посылают", — расстроилась Фарион.По ее словам, по справедливости жители Хорватии должны быть благодарны украинцам за название народа. То, что нынешние хорваты — потомки переселенцев "с территории Западной Украины в четвертом-шестом столетии", Фарион планирует доказать скорой публикацией сборника статей своего научного руководителя. "Хорваты" – это же от нашего Хорива", – сообщила националистка.Игрока футбольной сборной Хорватии Домагоя Виду ФИФА вынесла предупреждение за публикацию во время чемпионата мира видео, в котором футболист прокричал "Слава Украине". Члена хорватской делегации Огнена Вукоевича за такую же провокацию отстранили от работы в сборной и оштрафовали на 15 тысяч франков.