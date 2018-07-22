Пранкеры Вован и Лексус позвонили заместителю директора проекта World Fellows Йельского университета США Тимоти Стампу и узнали у него, по какой программе проходил обучение блогер Алексей Навальный.

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили заместителю директора проекта World Fellows Йельского Университета США Тимоти Стампу и узнали у него, по какой программе проходил обучение блогер Алексей Навальный. Запись беседы опубликована на YouTube.Собеседнику пранкеры представились как "министр образования Польши Ярослав Говин". Стамп рассказал мнимому министру, что с августа в программе World Fellows будет принимать участие один из сторонников Навального Леонид Волков. Обучение продлится до конца года.Собеседник пранкеров считает, что соратник Навального хорошо подходит для этой программы. И как представитель российской оппозиции, и как опытный специалист в сфере российских информационных технологий."Мы возлагаем на него большие надежды во время его пребывания у нас", — пояснил Стамп. Он согласился с мнением сотрудника Йеля о том, что Навальный стал "революционером" после прохождения обучения по ранее упомянутой программе.Цель программы World Fellows — развитии личностных качеств и "распространение демократии". Курс обучения включает в себя ораторское мастерство, искусство ведения дебатов, воспитание в себе лидерских качеств. На участие в программе отбирается 15—16 абитуриентов, конкурс — 180—200 человек на одно место. Волков, как и другие абитуриенты, сможет выбрать интересные ему предметы, лекции и занятия для посещения.Давая характеристику Навальному, Стамп отметил ставшее известным его имя. Однако вероятность сделать из Волкова фигуру такого же масштаба Стамп оценивать не стал, ограничившись лишь общими фразами о том, что абитуриенту предоставят для этого все средства, остальное зависит от личности.Стамп выразил надежду на то, что Леонид Волков, пройдя обучение по программе World Fellows, станет первым "совместным польско-американским выпускником"."Это только поднимет авторитет и вашей, и нашей программы", — сказал Стамп, думая, что разговаривает с польским министром.