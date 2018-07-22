Бывший полузащитник Барселоны и сборной Испании Андрес Иньеста дебютировал в чемпионате Японии. Первый матч за свою новую команду Виссел Кобе ознаменовался для испанца разгромным поражением.

Бывший полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Андрес Иньеста дебютировал в чемпионате Японии. Первый матч за свою новую команду " Виссел Кобе" ознаменовался для испанца разгромным поражением.Иньеста вышел на поле в матче против Сенан Бельмаре", заменив своего партнера по команде на 59 минуте. В момент его появления "Виссел Кобе" уже проигрывал со счетом 0:2, однако в оставшиеся полчаса игры пропустил еще один гол и проиграл – 0:3.Bienvenido @andresiniesta8 a Japón