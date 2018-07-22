Экс-советник предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Картер Пейдж в воскресном интервью телекомпании CNN раскритиковал установление ФБР слежки за ним.

Экс-советник предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Картер Пейдж в воскресном интервью телекомпании CNN раскритиковал установление ФБР слежки за ним. Пейдж считает "смехотворными" подозрения агентов в его вербовке русскими, пишет ТАСС.Пейдж заявил, что суд был введен в заблуждение. "Это насмешка здравым смыслом, которую продолжают тиражировать", — сказал Пейдж журналистам.ФБР инкриминирует Пейджу общение в 2013 году с россиянином Виктором Подобным, которого, в свою очередь, подозревают в деятельности незарегистрированного иностранного агента. Пейдж уверил, что всего лишь пообщался с молодым человеком за чашкой кофе. "Он никогда ни о чем меня не просил", — добавил Пейдж.Картер Пейдж проработал в предвыборном штабе Трампа как советник несколько месяцев.