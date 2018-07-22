Велосипедистка попыталась пересечь проезжую часть по регулируемому переходу, где ее и сбила маршрутка. По предварительной информации, пострадавшая пережила аварию и в настоящее время находится в реанимации.

Авария с участием маршрутки и велосипедиста, произошедшая вечером в субботу, 21 июля, на улице Подвойского в Невском районе Санкт-Петербурга, попала на видео.Примерно на 10-секунде ролика в кадре появляется девушка, попытавшаяся пересечь проезжую часть по регулируемому переходу, не спешившись с велосипеда.В тот момент, когда она преодолела около половины пути, ее сбила маршрутка. После столкновения маршрутное транспортное средство занесло и развернуло, после чего оно еще раз задело велосипедистку.По предварительным данным, пострадавшая осталась жива и находится в реанимации.