Израиль в случае продолжения атак на него из сектора Газа нанесет более мощный удар по правящему в анклаве движению ХАМАС. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Израиль пригрозил нанести удар по ХАМАСу, если атаки из сектора Газа не прекратятся, сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в твите.Это произошло после обмена ударами, после чего снова возобновился режим тишины.О перемирии с полуночи субботы Израиль и палестинские группировки договорились с помощью Египта и ООН. В пятницу самолеты и танки Армии обороны Израиля ударили по 68 целям в трех военных лагерях батальонов ХАМАС в ответ на убийство солдата.אני שולח תנחומים מעומק הלב בשמי ובשם אזרחי ישראל להוריו ואחיו של אביב לוי, לוחם גבעתי שנפל אתמול בגבול עזה.אביב נלחם יחד עם חבריו בנחישות ובגבורה בטרור מרצועת עזה, ולצערנו המאבק הזה לפעמים גובה מאיתנו מחיר כבד מנשוא. ליבנו עם המשפחה.— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 21 июля 2018 г.