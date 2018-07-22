Певец считается одним из самых талантливых и перспективных молодых звезд. Славянский базар в Витебске, Лайма. Рандеву. Юрмала, Жара в Баку – этим летом он, традиционно, участвует во всех главных музыкальных фестивалях стран бывшего Советского Союза. Но готовит себя к главному событию в жизни – к Евровидению.

Певец считается одним из самых талантливых и перспективных молодых звезд. "Славянский базар в Витебске", "Лайма. Рандеву. Юрмала", "Жара" в Баку – этим летом он, традиционно, участвует во всех главных музыкальных фестивалях стран бывшего Советского Союза. Но готовит себя к главному событию в жизни – к "Евровидению"."Сразу после моего участия в шоу "Голос" (в 5-м сезоне в 2016-м году он занял 2-е место – Прим. ред.) один знаменитый экстрасенс сказал мне, что я буду представлять страну на "Евровидении", – заявил Панайотов в эксклюзивном интервью Dni.Ru на фестивале Лаймы Вайкуле. – И не доверять ему у меня нет оснований, потому что уже сбылось все, что он мне напророчил"."Ясновидящий не уточнил, в каком году это случится, но я знаю, что определенно буду участвовать в этом конкурсе, – продолжает певец. – Жду, пока созреет мир (смеется). Вообще, это мое любимое музыкальное шоу, я смотрю его каждый год и представлю себя на сцене там".Александра не смущает, что участников этого смотра ряженых всея Европы часто называют "фриками". "Это конкурс номера и удачи, а уж как кто выглядит – другой вопрос", – пояснил исполнитель.Кстати, два года назад меломаны были почти уверены, что Панайотов будет представлять нашу сртану на "Евросонге" в Киеве. "Я сам очень надеялся, что поеду именно я, тем более, было такое громкое возвращение на сцену, – вспоминает артист. – В интернете то и дело появлялись вбросы, что, мол, поедет Панайотов. Хотя со мной лично канал "Россия", который в тот год выбирал участника, ничего не обговаривал и ничего мне не предлагал".В тот год, как известно, решением телеканала для поездки в столицу Украины была выбрана Юлия Самойлова. Девушку со скандалом в страну не пустили и ее было решено представить через год на конкурсе в Португалии. Там Самойлова не прошла даже в финал. И многие стали говорить, что надо было все-таки посылать Панайотова – у него есть и голос, и внешние данные, и харизма, чтобы достойно представить нашу страну. Да и текст песни он в прямом эфире точно не забудет.