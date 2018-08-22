Один из злоумышленников отобрал у пенсионерки денежные средства в размере 5 тысяч рублей. Позже женщина обнаружила пропажу отложенных 90 тысяч...

«Оперативники ОМВД России по району Нижегородский задержали двоих приезжих по подозрению в грабеже в отношении пенсионерки», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию обратилась 87-летняя женщина и сообщила, что в ее квартиру на Нижегородской улице под предлогом установки пластиковых окон вошли двое сотрудников фирмы. Находясь в квартире, один из молодых людей отобрал у пенсионерки денежные средства в размере 5 тысяч рублей. Возмущенная женщина попросила вернуть деньги, но злоумышленники сразу же покинули квартиру. Позже пенсионерка обнаружила пропажу отложенных денежных средств в размере 90 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального подразделения на Пролетарском проспекте задержали подозреваемых. Ими оказались 29-летний приезжий и 31-летний житель ближнего зарубежья – менеджер и замерщик одной из фирм по установке пластиковых окон. Деньгами подозреваемые распорядились по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Нижегородский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18