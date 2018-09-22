Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала, что ощущает присутствие возлюбленного даже после его смерти. Напоминанием об актере для нее служат дети.

Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала, что ощущает присутствие возлюбленного даже после его смерти. Напоминанием об актере для нее служат дети.Многие, кто близко знал Олега Табакова, признаются, что даже после его смерти ощущают его присутствие и в своей жизни, и в театральной деятельности. Вдова актера Марина Зудина призналась, что также продолжает своего рода общение с покинувшем мир живых супругом."Дома, конечно, ощущаю. И в жизни, конечно, ощущаю", – рассказала актриса в студии "Центрального телевидения" на телеканале . "Дети – это часть его. Я общаюсь с Машей и вижу в Павле какие-то черты", – добавила она.При этом 12-летняя дочь Табакова Маша напрямую сказала, что актер помогает своей семье даже после смерти. "Да, она удивительно сильный человек. И как она поддерживала меня, она была взрослой в этой ситуации", – описала Марина Зудина девочку.Отметим, актриса перестала сниматься в кино с 2013 года. Поклонники могли увидеть ее только на театральной сцене. "У меня семья, дети, у меня жизнь была достаточно заполненной. Все в жизни складывается так, как должно быть", – объяснила свой уход с большого экрана она.Однако Марина Зудина решила вернуться. Она снялась в сериале "Хорошая жена". Причем именно в той роли, о которой раньше задумывалась. "За месяц до того, как поступило это предложение, я подумала, что интересно было бы сыграть адвоката. Поэтому, когда поступило это предложение, то это было какое-то совпадение", – призналась актриса.