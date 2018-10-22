Это место, по предварительной информации, может занять бизнес-омбудсмен Дмитрий Третьяков

Это место, по предварительной информации, может занять бизнес-омбудсмен Дмитрий ТретьяковДиректор департамента развития предпринимательства торговли и сферы услуг администрации Владимирской области Наталья Короннова ушла в отпуск, из которого, по всей видимости, на свою должность уже не вернется. Ее место, по предварительной информации, может занять бизнес-омбудсмен Дмитрий Третьяков.В департаменте пока никак не комментируют информацию по этому поводу. Однако отпуск Натальи Коронновой подтвердили.Сам же Дмитрий Третьяков рассказал, что действующий директор департамента и правда написала заявление об уходе. Ему действительно предложили этот пост, но он пока лишь рассматривает эту идею.