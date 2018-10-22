Остаются считанные дни для того, чтобы принять участие во всенародном голосовании за лучшие товары и услуги в рамках Премии доверия потребителей Марка N1 в России – 2018. Проголосовавшие имеют реальный шанс получить в подарок от организаторов пригласительный билет на церемонию награждения победителей и большой предновогодний концерт в Кремле.

Остаютсясчитанные дни для того, чтобы принять участие во всенародномголосовании за лучшие товары и услуги в рамках Премии доверияпотребителей "Марка N1 в России – 2018".Проголосовавшиеимеют реальный шанс получить в подарок от организаторов пригласительныйбилет на церемонию награждения победителей и большой предновогоднийконцерт в Кремле.В социальной сети Facebook и на до28 октября любой желающий может заполнить анкету и отдать свой голослюбимому бренду, претендующему на звание "Марка N1 в России – 2018".каждой номинации можно отдать свой голос только за одного номинанта.Лауреатом становятся марки, набравшие наибольшее количество голосов.Итоги голосования будут подведены 31 октября 2018 года.Торжественная церемония награждения победителей состоится в Государственном Кремлевском Дворце 14 декабря 2018 года.Часть билетов на праздничное мероприятие будет разыграна среди участников голосования. уже в продаже!