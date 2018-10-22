Остаются
считанные дни для того, чтобы принять участие во всенародном
голосовании за лучшие товары и услуги в рамках Премии доверия
потребителей Марка N1 в России – 2018.
Проголосовавшие
имеют реальный шанс получить в подарок от организаторов пригласительный
билет на церемонию награждения победителей и большой предновогодний
концерт в Кремле.
Остаются
считанные дни для того, чтобы принять участие во всенародном
голосовании за лучшие товары и услуги в рамках Премии доверия
потребителей "Марка N1 в России – 2018".
Проголосовавшие
имеют реальный шанс получить в подарок от организаторов пригласительный
билет на церемонию награждения победителей и большой предновогодний
концерт в Кремле.
В социальной сети Facebook и на до
28 октября любой желающий может заполнить анкету и отдать свой голос
любимому бренду, претендующему на звание "Марка N1 в России – 2018".
В
каждой номинации можно отдать свой голос только за одного номинанта.
Лауреатом становятся марки, набравшие наибольшее количество голосов.
Итоги голосования будут подведены 31 октября 2018 года.
Торжественная церемония награждения победителей состоится в Государственном Кремлевском Дворце 14 декабря 2018 года.
Часть билетов на праздничное мероприятие будет разыграна среди участников голосования. уже в продаже!