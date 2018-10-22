Пожар в многоквартирном жилом доме Лакинска. Как сообщает пресс-служба МЧС, сообщение о возгорании в квартире поступило 22 октября в 8.33. Пожарные были на месте спустя 6 минут после сигнала . Полностью ликвидировать пожар удалось через 13 минут.

Пожар в многоквартирном жилом доме Лакинска. Как сообщает пресс-служба МЧС, сообщение о возгорании в квартире поступило 22 октября в 8.33. Пожарные были на месте спустя 6 минут после сигнала . Полностью ликвидировать пожар удалось через 13 минут. В квартире выгорело 8 квадратных метров. Из здания эвакуировали 20 человек, в том числе, 2 детей. К счастью, никто не пострадал. Всего в тушении принимали участие 3 единицы техники, 10 человек.