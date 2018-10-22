Рената Литвинова опубликовала снимок Светланы Ходченковой на своей странице в Instagram. Актрисы вместе примут участие в съемках фильма Северный ветер.

Рената Литвинова опубликовала снимок Светланы Ходченковой на своей странице в Instagram. Актрисы вместе примут участие в съемках фильма "Северный ветер".Литвинова оставила короткую интригующую подпись под снимком. "Прекрасная Света", – написала она. Ранее актриса опубликовала снимок своего нового образа из будущей картины. "...и так боялась постареть! Это её передвижное зеркало, диета, физкультурник, тайные врачи, она повадилась всех отклонять! Вот Граф Роман, такой хороший парень!..он называл её – Вечная Вдова или Невеста...О, это была наша Маргарита!.." – всё о моей героине в кино", – поделилась она.Известно, что съемки проходят на Мосфильме. Первая театральная пьеса Ренаты Литвиновой тоже носила название "Северный ветер". Возможно, она решила перенести постановку "о Севере, Смерти и Любви" на экраны кинотеатров. Пока создатели картины держат в секрете все детали. Остается неизвестной и дата выхода фильма в прокат.Недавно Рената Литвинова исполнила роль хозяйки борделя в картине "На Париж", где также сыграли актеры Дмитрий Певцов, Сергей Маковецкий и Федор Добронравов. Одним из сценаристов фильма стал Станислав Говорухин. О дате премьере пока нет никакой информации.Светлана Ходченкова приняла участие в съемках исторического сериала "Годунов", который появится на экранах телевизоров уже в ноябре. Она исполнила роль жена Бориса Годунова, Марии. В следующем году также выйдет шпионский боевик с ее участием – "Герой". Вместе с ней на площадке работают Александр Петров и Владимир Машков. Премьера фильма запланирована на сентябрь 2019 года.