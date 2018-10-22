Продюсер Виктор Дробыш известен работой с многими отечественными артистами. А еще тем, что якобы обидел саму Аллу Пугачеву. В свежем интервью продюсер прошелся по Примадонне, назвав ее единицей шоу-бизнеса.

Продюсер Виктор Дробыш известен работой с многими отечественными артистами. А еще тем, что якобы обидел саму Аллу Пугачеву. В свежем интервью продюсер прошелся по Примадонне, назвав ее единицей шоу-бизнеса.Виктор Дробыш дал понять, что раньше был высокого мнения об Алле Пугачевой. Сейчас же все изменилось. "Алла Борисовна – для меня большая, великая певица. Но всегда делаю оговорку, что я говорю о той Алле, которая пела "Арлекино", "Приезжай хоть на денек". Пугачева с 2000-х годов – не тот человек, о котором я говорю. Сейчас Алла – единица шоу-бизнеса", – цитирует Виктора Дробыша .Продюсер прокомментировал информацию о том, что в честь своего 70-летия Алла Пугачева готовит грандиозное возвращение на сцену. "Дай Бог, я желаю ей этого. Мы всё равно все равняемся на нее. Она – большой человек", – отметил продюсер. Впрочем, он не стал скрывать, что предпочитает Ирину Аллегрову. "Она – молодец. Голос, ее подача… Она – звезда, в ней есть неразгаданный код. Ирина – точно не пустышка. Все свои песни умеет так переживать! Аллегрова для меня – "императрица"" – похвалил артистку Дробыш.Впрочем, и тут продюсер нашел. к чему придраться. "Ее понесло в последние годы в рок какой-то непонятный. Скажите, где Аллегрова и где рок? Я бы все-таки с выбором ее нынешнего стиля поспорил. Мне кажется, народ готов принимать ее такой, какая она есть. Либо чуть пожестче. Как в дуэте "Я тебе не верю" с Лепсом. Но не больше. Не нужно Ирине уходить в кожаные штаны с лохмотьями, чтобы за спиной стояли седовласые музыканты. Это перебор", – убежден продюсер.Напомним, более десяти лет Виктор Дробыш и Алла Пугачева не общаются. Якобы яблоком раздора между продюсером и Примадонной стало "Евровидение". Когда Дробыш принимал участие в шоу "Фабрика звезд", его пригласили войти в состав жюри "Евровидения" от России. В том году выступала Юля Савичева. Она заняла 11-е место. После финала Дробыш оказался на обсуждении конкурса в программе Андрея Малахова.Продюсер пожалел Савичеву, сославшись на ее молодость и неопытность. Тогда кто-то из присутствующих на программе заявил, что надо было взрослую состоявшуюся певицу отправлять. "И тут я высказался: "Это молодой конкурс! Зачем нам отправлять на "Евровидение" артистов, которым уже "прогулы" на кладбище пора ставить?" – впоследствии рассказал Дробыш.По словам продюсера, он тогда не знал, что Пугачева ранее также принимала участие в этом конкурсе, и не хотел ее обидеть. Однако многие участники телешоу тогда решили, что слова Дробыша относятся именно к Примадонне. Позднее он несколько раз порывался объяснить все Пугачевой, но "было как-то несподручно". "Даже когда я пришел на день рождения к Кристине, Алла Борисовна смотрела на меня как на пустое место", – сообщил Дробыш.