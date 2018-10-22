«Человек, покоривший небо». На премьеру документального фильма с таким названием приглашает «Владимирский планетарий». Бесплатный премьерный кинопоказ пройдёт 22 октября в 16.00. Фильм посвящён легендарному владимирцу, лётчику Николаю Каманину.

Человек, покоривший небо. На премьеру документального фильма с таким названием приглашает Владимирский планетарий. Бесплатный премьерный кинопоказ пройдёт 22 октября в 16.00. Фильм посвящён легендарному владимирцу, лётчику Николаю Каманину. Кино сняли в рамках просветительского проекта Имя. Символ33. Задача - языком кинематографии рассказать о наших выдающихся земляках, прославивших край.