Владислав Росляков, расстрелявший студентов в Керчи, находился
под влиянием творчества известного рэпера. Общественные активисты требуют
удалить видеоклип Мирона Федорова со всех ресурсов интернета.
Владислав Росляков, расстрелявший студентов в Керчи, находился
под влиянием творчества известного рэпера. Общественные активисты требуют
удалить видеоклип Мирона Федорова со всех ресурсов интернета.
Активистка Евгения Чудновец отправила в Роскомнадзор жалобу
на трек рэпера, более известного как Оксимирон. Композиция
называется "Последний звонок". Чудновец уверена, что этот клип стал
причиной массового убийства в колледже Керчи.
Сюжет выпущенного еще в 2008 году сингла напоминает события,
которые произошли в американской школе "Колумбайн" в 1999 году. Двое
подростков – Эрик Харрис и Дилан Клиболд – расстреляли учащихся из ружей, 13
человек погибли, еще более 20 пострадали. Преступники покончили жизнь
самоубийством. С этой трагедией 20-летней давности неоднократно сравнивали
керченскую бойню, передает телеканал "360".
Сам Оксимирон недоступен для комментариев по поводу трагедии
в Керченском политехническом колледже. Менеджер музыканта Евгения Муродшоева
заявила изданию Ura.ru, что музыкант, скорее
всего, сможет прокомментировать выпад общественницы не ранее чем через месяц.
Евгения Чудновец написала в Facebook, что попросила уполномоченного по правам
ребенка Анну Кузнецову рассмотреть этот вопрос. Позже общественница сообщила,
что Кузнецова ей ответила и согласились с ее точкой зрения.
17 октября Владислав Росляков устроил взрыв и стрельбу в
политехническом колледже Керчи. Погиб 21 человек, около 50 ранены. Убийца
покончил с собой.