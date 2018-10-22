Владислав Росляков, расстрелявший студентов в Керчи, находился под влиянием творчества известного рэпера. Общественные активисты требуют удалить видеоклип Мирона Федорова со всех ресурсов интернета.

Владислав Росляков, расстрелявший студентов в Керчи, находилсяпод влиянием творчества известного рэпера. Общественные активисты требуютудалить видеоклип Мирона Федорова со всех ресурсов интернета.Активистка Евгения Чудновец отправила в Роскомнадзор жалобуна трек рэпера, более известного как Оксимирон. Композицияназывается "Последний звонок". Чудновец уверена, что этот клип сталпричиной массового убийства в колледже Керчи.Сюжет выпущенного еще в 2008 году сингла напоминает события,которые произошли в американской школе "Колумбайн" в 1999 году. Двоеподростков – Эрик Харрис и Дилан Клиболд – расстреляли учащихся из ружей, 13человек погибли, еще более 20 пострадали. Преступники покончили жизньсамоубийством. С этой трагедией 20-летней давности неоднократно сравниваликерченскую бойню, передает телеканал "360".Сам Оксимирон недоступен для комментариев по поводу трагедиив Керченском политехническом колледже. Менеджер музыканта Евгения Муродшоевазаявила изданию Ura.ru, что музыкант, скореевсего, сможет прокомментировать выпад общественницы не ранее чем через месяц.Евгения Чудновец написала в Facebook, что попросила уполномоченного по правамребенка Анну Кузнецову рассмотреть этот вопрос. Позже общественница сообщила,что Кузнецова ей ответила и согласились с ее точкой зрения.17 октября Владислав Росляков устроил взрыв и стрельбу вполитехническом колледже Керчи. Погиб 21 человек, около 50 ранены. Убийцапокончил с собой.