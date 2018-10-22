Владимир Путин обсудил с вице-премьером Дмитрием Козаком меры по поддержке экспорта российской продукции. Коснулись в беседе проблем конкурентоспособности отечественных товаров, а также импортозамещения.

Владимир Путин обсудил с вице-премьером Дмитрием Козаком меры по поддержке экспорта российской продукции. Коснулись в беседе проблем конкурентоспособности отечественных товаров, а также импортозамещения, передает телеканал "Россия 24".Владимир Путин отметил, что в последнее время много внимания уделяется поддержке экспорта, это рассматривается как инструмент настройки экономики, повышения ее конкурентоспособности и придания ей инновационного характера. В ходе встречи президент спросил, как вице-премьер оценивает эту работу на сегодняшний день."В соответствии с вашим указом от 7 мая правительство приступило к реализации этого важнейшего национального проекта под названием "Международная кооперация и экспорт". Что это позволит решить? Это позволит более чем на 60 процентов увеличить объемы производства продукции с высоким уровнем добавленной стоимости, конкурентоспособной на российском, мировых рынках", — сказал Козак.Он отметил, что параллельно решается проблема импортозамещения, обеспечения промышленной безопасности Российской Федерации, поскольку у нас на территории России появится продукция, которая конкурирует с лучшими мировыми образцами.По словам вице-премьера, это позволит создать значительное количество высокотехнологичных рабочих мест, естественно, высокооплачиваемых. Эта задача еще ранее вами ставилась, мы будем ее решать.